UEFA Avrupa Ligi: Sparta Prag'ı 2-1 yenen Trabzonspor tur atladı; Yeni Malatyaspor elendi
Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Sparta Prag'ı 2-1 yenerek tur atladı.
16.08.2019 00:47
Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Sparta Prag'ı 2-1 yenerek tur atladı.
8 Ağustos'ta oynanan ilk maçta deplasmanda rakibiyle 2-2 berabere kalan Bordo Mavililer, Trabzon'daki karşılaşmada Alexander Sörloth ve Novak'ın golleriyle play-off turuna yükseldi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com