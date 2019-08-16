UEFA Avrupa Ligi: Sparta Prag'ı 2-1 yenen Trabzonspor tur atladı; Yeni Malatyaspor elendi

Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Sparta Prag'ı 2-1 yenerek tur atladı.

16.08.2019 00:47
UEFA Avrupa Ligi: Sparta Prag'ı 2-1 yenen Trabzonspor tur atladı; Yeni Malatyaspor elendi

Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Sparta Prag'ı 2-1 yenerek tur atladı.

8 Ağustos'ta oynanan ilk maçta deplasmanda rakibiyle 2-2 berabere kalan Bordo Mavililer, Trabzon'daki karşılaşmada Alexander Sörloth ve Novak'ın golleriyle play-off turuna yükseldi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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