UEFA Avrupa Ligi son 32 turu toplu sonuçlar ve turu geçen takımlar! UEFA kura çekimi ne zaman? Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri kimler?

28.02.2020 08:57 | Son Güncelleme: 28.02.2020 08:57

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda maçlar tamamlanırken Arsenal ve Ajax turnuvaya veda etti. Sürpriz sonuçların çıktığı maçlar sonrası UEFA Avrupa Ligi son 32 turu toplu sonuçlar ve turu geçen takımlar! UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi hangi kanalda gibi soruların yanıtları merak edildi. İşte, Medipol Başakşehir Sporting Lizbon maç sonucu ve Medipol Başakşehir'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ…

UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 TURU TOPLU SONUÇLAR

*Basel (3) 1-0 (0) APOEL Nicosia

*LASK Linz (1) 2-0 (1) AZ Alkmaar

Malmö (1) 0-3 (2) Wolfsburg*

Porto (1) 1-3 (2) Bayer Leverkusen*

Espanyol (0) 3-2 (4) Wolverhampton*

Gent (0) 1-1 (1) Roma*

*M. Başakşehir (1) 4-1 (3) Sporting

Benfica (1) 3-3 (2) Shakhtar Donetsk*

*Manchester United (1) 5-0 (1) Club Brugge

*Inter (2) 2-1 (0) Ludogorets

Celtic (1) 1-3 (1) FC Copenhagen*

Arsenal (1) 1-2 (0) Olympiakos*

Ajax (0) 2-1 (2) Getafe*

*Sevilla (1) 0-0 (1) CFR Cluj

Braga (2) 0-1 (3) Rangers*

Turu geçen takımlar '*' işareti ile belirtilmiştir.

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek olan UEFA Avrupa Ligi son 16 Turu kura çekimi,28 Şubat Cuma günü TSİ 15.00'te başlayacak. beIN SPORTS'tan canlı olarak yayınlanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 TURU NE ZAMAN BAŞLAYACAK

Son 16 Turu ilk maçları 12 Mart'ta, rövanş maçları ise 19 Mart'ta oynanacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

Basel

LASK Linz

Wolfsburg

Bayer Leverkusen

Wolverhampton

Roma

Shakthtar Donetsk

Manchester United

Inter

Kopenhag

Olympiakos

Getafe

Sevilla

UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ NE ZAMAN, NEREDE?

Çeyrek finallerin 9 ve 16 Nisan, yarı finallerin 30 Nisan ve 7 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı 27 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk kentinde oynanacak.