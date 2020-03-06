UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Kopenhag ile Medipol Başakşehir arasındaki rövanş mücadelesi,...
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Kopenhag ile Medipol Başakşehir arasındaki rövanş mücadelesi, koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.
06.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:00
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Kopenhag ile Medipol Başakşehir arasındaki rövanş mücadelesi, koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.
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Kaynak: AA