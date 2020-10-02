UEFA Avrupa Ligi Sivasspor'un rakipleri kimler oldu? Sivasspor hangi grupta yer alıyor? Rakipleri hangi takımlardır?

UEFA Avrupa Ligi kuraları çekildi. Kuraların ardından temsilcimiz Sivasspor'un rakipleri de belli oldu. Buna göre Sivasspor I grubunda yer alacak. Peki Sivasspor hangi grupta yer alıyor? Rakipleri kimlerdir?