UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 1 - Maccabi Tel Aviv: 2
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UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 1 - Maccabi Tel Aviv: 2

29.10.2020 23:01 | Son Güncelleme: 29.10.2020 23:20
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 1 - Maccabi Tel Aviv: 2

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 2. haftasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i ağırladı.

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 2. haftasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i ağırladı. Mücadele konuk takımın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Gradel'in sol kanattan ceza sahasına ortasında arka direkte Yatabare kafayı vurdu, top az farkla yandan auta çıktı.

55. dakikada Gradel'in pasında altıpas içinde bomboş pozisyonda Kayode, topu ağlara gönderdi. 1-0

67. dakikada Camara, ceza sahası içinde Golasa'yı düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Camara, kırmızı kart görüp oyun dışı kaldı.

68. dakikada Biton'un kullandığı penaltı atışında top fileerle buluştu. 1-1

74. dakikada sağ kanattan yapılan ortada Peretz'in vuruşu kaleci Samassa'dan döndü. Dönen topu Peretz, kafayla ağlara yolladı. 1-2

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: İrfan Peljto xx, Amer Macic xx, Davor Beljo xx

Sivasspor: Samassa xx, Uğur xx, Claudemir xx (Kone dk. 81 ?), Gradel x (Ninga dk. 78 xx), Robin Yalçın xx, Yatabare xx, Camara x, Hakan xx, Farj xx, Kayado xx (Cofie dk.75 xx), Caner xx

Yedekler: Muammer, Yasin, Felix, Kubilay

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Maccabi Tel Aviv: Tenenbaum xxx, Leon Glazer xxx, Shechter xx (Pesic dk. 65 xx), Biton xx (Cohen dk. 88?), Tibi xx, Yeini xx, Rikan xx (Karzev dk. 88 ?), Davidzada xx, Kandil xx (Golasa dk. 65 xx), Peretz xxx (Saborit dk. 90 ?), Hernandez xxx

Yedekler: Daniel, Bitton, Blackman, Amit Glazer, Almog, Guerrero

Teknik Direktör: Giorgos Donis

Goller: Kayode (dk. 55) (Sivasspor), Bitan (dk. 68 pen.), Peretz (dk. 74) (Maccabi Tel Aviv)

Kırmızı kart: Camara (dk. 67) (Sivasspor)

Sarı Kartlar: Robin Yılçın, Camara, Claudemir, Samassa, Uğur, Ninga (Sivasspor), Yeini, Peretz (Maccabi Tel-Aviv FC)

-İHA-

UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 1 - Maccabi Tel Aviv: 2
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 1 - Maccabi Tel Aviv: 2
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 1 - Maccabi Tel Aviv: 2
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 1 - Maccabi Tel Aviv: 2
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 1 - Maccabi Tel Aviv: 2
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 1 - Maccabi Tel Aviv: 2
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 1 - Maccabi Tel Aviv: 2
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 1 - Maccabi Tel Aviv: 2
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 1 - Maccabi Tel Aviv: 2
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 1 - Maccabi Tel Aviv: 2
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 1 - Maccabi Tel Aviv: 2
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 1 - Maccabi Tel Aviv: 2
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 1 - Maccabi Tel Aviv: 2
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 1 - Maccabi Tel Aviv: 2
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 1 - Maccabi Tel Aviv: 2
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 1 - Maccabi Tel Aviv: 2
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 1 - Maccabi Tel Aviv: 2
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 1 - Maccabi Tel Aviv: 2
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 1 - Maccabi Tel Aviv: 2
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 1 - Maccabi Tel Aviv: 2
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 1 - Maccabi Tel Aviv: 2
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 1 - Maccabi Tel Aviv: 2
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 1 - Maccabi Tel Aviv: 2
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 1 - Maccabi Tel Aviv: 2
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 1 - Maccabi Tel Aviv: 2
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 1 - Maccabi Tel Aviv: 2
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 1 - Maccabi Tel Aviv: 2
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 1 - Maccabi Tel Aviv: 2
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 1 - Maccabi Tel Aviv: 2
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 1 - Maccabi Tel Aviv: 2
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 1 - Maccabi Tel Aviv: 2
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 1 - Maccabi Tel Aviv: 2
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 1 - Maccabi Tel Aviv: 2
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 1 - Maccabi Tel Aviv: 2
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 1 - Maccabi Tel Aviv: 2
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 1 - Maccabi Tel Aviv: 2
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 1 - Maccabi Tel Aviv: 2
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 1 - Maccabi Tel Aviv: 2
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 1 - Maccabi Tel Aviv: 2
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 1 - Maccabi Tel Aviv: 2
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 1 - Maccabi Tel Aviv: 2
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 1 - Maccabi Tel Aviv: 2

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
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