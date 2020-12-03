UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 0 Villarreal: 0 (İlk yarı)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 0 Villarreal: 0 (İlk yarı)

03.12.2020 21:13 | Son Güncelleme: 03.12.2020 22:01
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 0 Villarreal: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. haftasında DG Sivasspor, sahasında İspanyol ekibi Villarreal ile karşılaşıyor.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. haftasında DG Sivasspor, sahasında İspanyol ekibi Villarreal ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada Kubo'nun kullandığı köşe vuruşunda Foyth topu boş kaleye göndermek istedi. Top az farkla dışarı dışarı çıktı.

12. dakikada Kubo'nun kullandığı köşe vuruşunu kaleci Samassa yerinden çıkarak topu uzaklaştırdı.

17. dakikada Gradel'in sol kanattan pasıyla ceza yayı üzerinde buluşan Robin Yalçın'ın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

18. dakikada sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içerisindeki Coquelin kafa vuruşu ile topu kaleye göndermek istedi, direkten dönen topu Camara çıkarttı.

20. dakikada Kubo'nun kaleyi hedef alan köşe vuruşu kaleci Samassa'da topu kontrol etmeyi başardı.

Stadyum: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Duje Strukan xxx, Goran Perica xxx, Alen Jaksic xxx

Sivasspor: Samassa xxx, Ziya xxx, Camara xxx, Appindangoye xxx, Caner xxx, Fajr xxx, Cofie xxx, Yasin xxx, Robin Yalçın xxx, Gradel xxx, Yatabare xxx

Yedekler: Ali, Kone, Claudemir, Ninga

Teknik Sorumlu: Bülent Albayrak

Villarreal: Rulli xxx, Pena xxx, Foyth xxx, Mori xxx, Costa xxx, Iborra xxx, Kubo xxx, Coquelin xxx, Baena Rodriguez xxx, Samuel Chukwueze xxx, Nino Rodriguez xxx

Yedekler: Sergio Asenjo, Jörgensen, Gaspar, Torres, Parejo, Moreno, Raba, Trigueros, Estupinan, Pedraza, Pino

Teknik Direktör: Unai Emery - SİVAS

UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 0 Villarreal: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 0 Villarreal: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 0 Villarreal: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 0 Villarreal: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 0 Villarreal: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 0 Villarreal: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 0 Villarreal: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 0 Villarreal: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 0 Villarreal: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 0 Villarreal: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 0 Villarreal: 0 (İlk yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Süper Lig: Sivasspor: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Sivasspor: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Karabağ: 1 - Sivasspor: 0 (Maç devam ediyor)
UEFA Avrupa Ligi: Karabağ: 1 - Sivasspor: 0 (Maç devam ediyor)
UEFA Avrupa Ligi: Karabağ: 1 - DG Sivasspor: 1 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Karabağ: 1 - DG Sivasspor: 1 (İlk yarı)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere İrem Derici Yavuz Bingöl Mehmet Ali Erbil
Spor Falcao Burak Yılmaz Yılmaz Vural Tolga Ciğerci Sergen Yalçın
Tüm Haberler Ocak İzmir Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 0 Villarreal: 0 (İlk yarı) - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.12.2020 22:14:54. #1.14#
title