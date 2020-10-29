UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 0 Maccabi Tel Aviv: 0 (İlk yarı)
Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2. haftasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i konuk ediyor.
Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2. haftasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i konuk ediyor. Mücadalenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (ilk yarı)
6. dakikada Leon Glazer'in ara pasına Shechter pozisyonu değerlendiremeyince Samassa topu kontrol etmeyi başardı.
7. dakikada Claudemir'in sağ kanattan kullandığı taç atışında ceza sahası içerisindeki Camara'nın kafa vuruşunda kaleci Tenenbaum topu kontrol etti.
12. dakikada Shechter'in ortasında ceza sahası içinde Rikan'ın vuruşunda top auta çıktı.
25. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Gradel'in sol çaprazdan içeriye girerek yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.
29. dakikada Uğur'un ortasında ceza sahası içinde Hakan'ın kafa vuruşunda kaleci Tenenbaum gole izin vermedi.
Stadyum: Sivas 4 Eylül
Hakemler: İrfan Peljeto xxx, Amer Macic xxx, Davor Beljo xxx
Sivasspor: Samassa xx, Uğur xx, Claudemir xx, Gradel xx, Robin Yalçın xxx, Yatabare xxx, Camara xx, Hakan xx, Farj xx, Kayado xx, Caner xx
Yedekler: Muammer, Kone, Cofie, Yasin, Felix, Kubilay, Ninga
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Maccabi Tel Aviv: Tenenbaum xx, Leon Glazer xx, Shechter x, Biton x, Tibi x, Yeini x, Rikan x, Davidzada x, Kandil xx, Peretz x, Hernandez x
Yedekler: Daniel, Bitton, Saborit, Blackman, Golasa, Cohen, Amit Glazer, Almog, Guerrero, Karzev, Pecic
Teknik Direktör: Giorgos Donis
Sarı Kartlar: Robin Yalçın (Sivasspor), Yeini (Maccabi Tel Aviv) - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı