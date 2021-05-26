UEFA Avrupa Ligi şampiyonu kim oldu? Villarreal mi Manchester United mı? 2021 UEFA Avrupa Kupası'nı hangi takım kazandı?

Bugün 26 Mayıs Çarşamba UEFA Avrupa Ligi final maçı oynanıyor. Finalde Villarreal ve Manchester United karşılaşıyor. Peki, hangi takım kupayı kazandı? Şuan maç kaç kaç? Maçın gollerini kim attı? 2021 UEFA Avrupa Kupası'nı hangi takım kazandı? Villarreal mi Manchester United mı kazandı? Detaylar haberimizde.

UEFA Avrupa Ligi şampiyonu hangi takım olacak merak ediliyor. Şuan maçta 2. yarı oynanıyor. Maçta 1-0 Villarreal önde. Peki hangi takım daha avantajlı? UEFA Avrupa Ligi kupasını hangi takım kazanacak? Maç bitti mi? Maçın gollerini kim attı? UEFA Avrupa Ligi şampiyonu kim oldu? Villarreal mi Manchester United mı? 2021 UEFA Avrupa Kupası'nı hangi takım kazandı? Yazımızdan okuyabilirsiniz.

UEFA AVRUPA LİGİ ŞAMPİYONU HANGİ TAKIM OLDU?

Villarreal - Manchester United arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi final maçı 1-1 eşitlikle devam ediyor. Maç böyle sonuçlanırsa uzatmaya gidecek. Eğer uzatmalar da eşitlikle biterse penaltı atışlarıyla şampiyon belli olacak.

Şampiyon henüz belli olmadı. Maç sonuçlandığında yazacağız.

MAÇIN GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maç 1-1 devam ediyor. Goller aşağıdaki gibidir.

Villarreal'in golleri:

29. dakika : Gerard Moreno

M. United'ın golleri:

55. dakika : Edinson Cavani

VİLLARREAL - MANCHESTER UNITED MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Maçı ücretsiz olarak beIN Sports Haber kanalından izleyebilirsiniz. Beinsports'un Youtube kanalından da canlı yayın yapılmaktadır.

MAÇ NEREDE OYNANIYOR?

Miejski Stadyumu'da, Gdansk Stadyumu'nda oynanacak.