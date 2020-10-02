UEFA Avrupa Ligi saat kaçta hangi, kanalda? Sivasspor'un rakipleri belli oldu mu? Sivasspor'un muhtemel rakipleri kim? UEFA kura 1. 2. 3. 4. torbalar
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UEFA Avrupa Ligi saat kaçta hangi, kanalda? Sivasspor'un rakipleri belli oldu mu? Sivasspor'un muhtemel rakipleri kim? UEFA kura 1. 2. 3. 4. torbalar

02.10.2020 08:05 | Son Güncelleme: 02.10.2020 08:10
UEFA Avrupa Ligi saat kaçta hangi, kanalda? Sivasspor'un rakipleri belli oldu mu? Sivasspor'un muhtemel rakipleri kim? UEFA kura 1. 2. 3. 4. torbalar

Galatasaray, Rangers'e 2-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Yoluna devam eden Sivasspor ise UEFA Avrupa Ligi'nde 2020-21 sezonu grup aşaması kura çekimine bugün katılacak. Peki, Sivasspor'un rakipleri belli oldu mu? Sivasspor'un muhtemel rakipleri kim? UEFA Avrupa Ligi saat kaçta hangi, kanalda?

Geçen sezon Süper Lig'i 4. sırada bitirerek turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Demir Grup Sivasspor'u rakipleri belli olacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi saat kaçta hangi, kanalda? Sivasspor'un rakipleri belli oldu mu? Sivasspor'un muhtemel rakipleri kim?

UEFA AVRUPA LİGİ SAAT KAÇTA HANGİ, KANALDA?

Kura Çekimi UEFA Avrupa Ligi, 02 10 2020 günü, beIN Sports Haber kanalından yayınlanacak. UEFA kura çekimi 14:00'te başlayacak.

SİVASSPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?

Grup aşamaları kura çekimine 4. torbadan katılacak olan Sivasspor 1. 2. ve 3. torba takımlarıyla eşleşecek.

1. TORBA

Arsenal

Tottenham

Roma

Napoli

Benfica

Bayer Leverkusen

Villarreal

CSKA Moskova

Braga

Gent

PSV Eindhoven

Celtic

2. TORBA

Dinamo Zagreb

Sparta Prag

Slavia Prag

Ludogorets

Young Boys

Kızılyıldız

Rapid Wien

Leicester City

Karabağ

PAOK

Standard Liege

Real Sociedad

3. TORBA

Granada

Alkmaar

Feyenoord

AEK

Maccabi Tel Aviv

Rangers

CFR Cluj

Molde

Hoffenheim

LASK

Hapoel Beer-Sheva

AC Milan

4. TORBA

Zorya Luhansk

Nice

Lille

NK Rijeka

Dundalk

Lech Poznan

Royal Antwerp

Slovan Liberec

SİVASSPOR

CSKA Sofia

Wolfsberger

Omonia

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Avrupa Ligi'nde perde 22 Ekim'de oynanacak maçlar ile açılacak. Aralık ortasına kadar grup aşamalarının tamamlanması planlanıyor.

• 1. Hafta: 22 Ekim

• 2. Hafta: 29 Ekim

• 3. Hafta: 5 Kasım

• 4. Hafta: 26 Kasım

• 5. Hafta: 3 Aralık

• 6. Hafta: 10 Aralık

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