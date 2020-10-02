UEFA Avrupa Ligi saat kaçta hangi, kanalda? Sivasspor'un rakipleri belli oldu mu? Sivasspor'un muhtemel rakipleri kim? UEFA kura 1. 2. 3. 4. torbalar

Galatasaray, Rangers'e 2-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Yoluna devam eden Sivasspor ise UEFA Avrupa Ligi'nde 2020-21 sezonu grup aşaması kura çekimine bugün katılacak. Peki, Sivasspor'un rakipleri belli oldu mu? Sivasspor'un muhtemel rakipleri kim? UEFA Avrupa Ligi saat kaçta hangi, kanalda?