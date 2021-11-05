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UEFA Avrupa Ligi: Royal Antwerp: 0 Fenerbahçe: 3 (Maç sonucu)

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UEFA Avrupa Ligi: Royal Antwerp: 0 Fenerbahçe: 3 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Belçika ekibi Royal Antwerp ile karşılaştı.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Belçika ekibi Royal Antwerp ile karşılaştı. Mücadeleden 3-0 galip ayrılan sarı-lacivertli ekip 3 puanın sahibi oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

64. dakikada Berisha'nın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Rossi'nin kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunda top direkten oyun alanına geri döndü.

79. dakikada savunmanın arkasına sarkan Rossi'nin sert şutunda kaleci Butez gole izin vermedi.

80. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Zajc'ın şutunu kaleci Butez kurtardı.

Stat: Bosuil

Hakemler: Irfan Peljto xx, Senad Ibrisimbegovic xx, Davor Beljo xx

Royal Antwerp: Butez x, de Laet x, Bataille x (Balikwisha dk. 76 x), Dinis Almeida x, Vines x, Verstraete x, Alhassan Yusuf x (Dorian Dessoleil dk. 46 x), Gerkens x (Dwomoh dk. 67 x), Benson x (Miyoshi dk. 61 x), Fischer x (Samatta dk. 60 x), Frey x

Yedekler: de Wolf, Björn Engels, Johannes Eggesteinf

Teknik Direktör: Brian Priske

Fenerbahçe: Berke xx, Tisserand xx (Szalai dk. 72 x), Kim Min-Jae xxx, Novak xxx, Osayi-Samuel xx, Sosa xxx (Pelkas dk. 79 x), Mert Hakan xxx (Zajc dk. 63 x), Ferdi xxx (Sangare dk. 72 x), İrfan Can xxx (Rossi dk. 63 xx) Meyer xxx, Berisha xxx

Yedekler: Ertuğrul, Bartu Kulbilge, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Arda Kurtulan

Teknik Direktör: Vitor Pereira

Goller: Mert Hakan (dk. 8), Meyer (dk. 16), Berisha (dk. 29) (Fenerbahçe)

Sarı kart: İrfan Can (Fenerbahçe) - İSTANBUL

UEFA Avrupa Ligi: Royal Antwerp: 0 Fenerbahçe: 3 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi: Royal Antwerp: 0 Fenerbahçe: 3 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi: Royal Antwerp: 0 Fenerbahçe: 3 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi: Royal Antwerp: 0 Fenerbahçe: 3 (Maç sonucu)

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

 Kanarya kendine geldi! Fenerbahçe, Royal Antwerp'i 3-0 mağlup ederek Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı

Kanarya kendine geldi! Fenerbahçe, Royal Antwerp'i 3-0 mağlup ederek Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı

 Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. haftasında deplasmanda Belçika ekibi Royal Antwerp'i 3-0 yendi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. haftasında deplasmanda Belçika ekibi Royal Antwerp'i 3-0 yendi.
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