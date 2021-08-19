UEFA Avrupa Ligi: Randers: 1 Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Danimarka ekibi Randers ile 1-1 berabere kaldı.
UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Danimarka ekibi Randers ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada sol kanattan Kopplin'in ortasında ceza sahası içinde Vito'nun vuruşunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı kurtardı.
54. dakikada Kopplin'in sol taraftan kullandığı taç atışında ceza sahası içinde oluşan karambolde topu kale önünde bulan Lauenborg düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
59. dakikada sol kanattan Patrick van Aanholt'un ortasında ceza sahası içinde Mustafa Muhammed'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Carlgren'de kaldı.
84. dakikada ceza sahası içinde kaleci Carlgren ile karşı karşıya kalan Feghouli'nin vuruşunda kaleciden dönen topu tekrar önünde bulan Feghouli'nin ceza sahası içi sol tarafından vuruşundan meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı gitti.
Stat: Randers
Hakemler: Gil Manzano xx, Diego Barbero xx, Angel Rodriguez xx
Randers: Carlgren xx, Kallesoe xx (Oliver Kristensen dk. 76 x), Piesinger xx, Marxen xx, Kopplin xx, Klysner xx (Tosin Kehinde dk. 64 x), Johnsen xx, Lauenborg xx, Tibbling xx (Jakob Ankersen dk. 64 x), Vito Hammershoj-Mistrati xx (Filip Kristensen dk. 76 x), Egho xx (Nicolai Brock-Madsen dk. 87 ?)
Yedekler: Jonas Dakir, Jesper Lauridsen, Mads Enggard, Issah Salou, Filip Bundgaard, Alhaji Kamara, Karl Leth
Teknik Direktör: Thomas Thomasberg
Galatasaray: Muslera xx, Yedlin xx, Luyindama xx, Alpaslan Öztürk xx, Patrick van Aanholt xx, Taylan Antalyalı xx (Aytaç Kara dk. 85 ?), Emre Akbaba xx (Sofiane Feghouli dk. 61 x), Berkan Kutlu xx, Emre Kılınç xx (Arda Turan dk. 61 x), Kerem Aktürkoğlu xxx (Ryan Babel dk. 61 x), Mustafa Muhammed x (Radamel Falcao dk. 76 x)
Yedekler: İsmail Çipe, Berk Balaban, Işık Kaan Arslan, Sacha Boey, Ömer Bayram, Barış Alper Yılmaz, Mbaye Diagne
Teknik Direktör: Fatih Terim
Goller: Kerem (dk. 25) (Galatasaray), Lauenborg (dk. 54) (Randers) - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı