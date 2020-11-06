UEFA Avrupa Ligi puan durumu: UEFA Avrupa Ligi maç sonuçları

UEFA Avrupa Ligi maçlarında 3. hafta geride kaldı, takımlar 4. hafta için hazırlıklarına başlıyor. Lig'de Sivasspor ile Karabağ mücadelesi ile sporseverler büyük heyecan yaşadı. Karşılaşma Sivasspor'un 2-0 üstünlüğü ile son buldu. Diğer yandan Milan-Lille maçına milli futbolcu Yusuf Yazıcı damga vurdu. İşte, UEFA Avrupa Ligi maç sonuçları, fikstür.