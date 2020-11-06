UEFA Avrupa Ligi puan durumu: UEFA Avrupa Ligi maç sonuçları
UEFA Avrupa Ligi maçlarında 3. hafta geride kaldı, takımlar 4. hafta için hazırlıklarına başlıyor. Lig'de Sivasspor ile Karabağ mücadelesi ile sporseverler büyük heyecan yaşadı. Karşılaşma Sivasspor'un 2-0 üstünlüğü ile son buldu. Diğer yandan Milan-Lille maçına milli futbolcu Yusuf Yazıcı damga vurdu. İşte, UEFA Avrupa Ligi maç sonuçları, fikstür.
Lig'in üçüncü hafta grup maçları da tamamlandı. Gözlerini dördüncü hafta karşılaşmalarına diken futbol takipçileri, ''UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman?'' sorusunu araştırıyor. 2-0'lık galibiyetin ardından Karabağ ile yeniden karşı karşıya gelmeye hazırlanan Sivasspor nefesleri kesecek.
UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ SONUÇLARI
A Grubu:
Roma (İtalya) - Cluj (Romanya): 5-0
Young Boys (İsviçre) - CSKA Sofya (Bulgaristan): 3-0
B Grubu:
Arsenal (İngiltere) - Molde (Norveç): 4-1
Rapid Wien (Avusturya) - Dundalk (İrlanda): 4-3
C Grubu:
Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Bayer Leverkusen (Almanya): 2-4
Slavia Prag (Çekya) - Nice (Fransa): 3-2
D Grubu:
Lech Poznan (Polonya) - Standard Liege (Belçika): 3-1
Benfica (Portekiz) - Rangers (İskoçya): 3-3
E Grubu:
PAOK (Yunanistan) - PSV (Hollanda): 4-1
Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Granada (İspanya): 0-2
F Grubu:
Rijeka (Hırvatistan) - Napoli (İtalya): 1-2
Real Sociedad (İspanya) - AZ Alkmaar (Hollanda): 1-0
G Grubu:
Leicester City (İngiltere) - Braga (Portekiz): 4-0
Zorya (Ukrayna) - AEK (Yunanistan): 1-4
H Grubu:
Celtic (İskoçya) - Sparta Prag (Çekya): 1-4
Milan (İtalya) - Lille (Fransa): 0-3
I Grubu:
Demir Grup Sivasspor - Karabağ (Azerbaycan): 2-0
Villarreal (İspanya) - Maccabi Tel-Aviv (İsrail): 4-0
J Grubu:
Ludogorets (Bulgaristan) - Tottenham (İngiltere): 1-3
Antwerp (Belçika) - LASK (Avusturya): 0-1
K Grubu:
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Wolfsberger (Avusturya): 1-0
Feyenoord (Hollanda) - CSKA Moskova (Rusya): 3-1
L Grubu:
Hoffenheim (Almanya) - Slovan Liberec (Slovakya): 5-0
Kızılyıldız (Sırbistan) - Gent (Belçika): 2-1
PUAN DURUMU
A Grubu:
Roma - 7
Young Boys - 4
Cluj - 4
ÇSKA Sofya - 1
B Grubu:
Arsenal - 9
Molde - 6
Rapid Wien - 3
Dundalk - 0
C Grubu
Slavia Prag - 6
Leverkusen - 6
Nice - 3
Hapoel Beerşeba - 3
D Grubu:
Rangers - 7
Benfica - 7
Lech Poznan - 3
Standard Liege - 0
E Grubu:
Granada - 7
PAOK - 5
PSV - 3
Omonya - 1
F Grubu:
AZ - 6
Napoli - 6
Real Sociedad - 6
Rijeka - 0
G Grubu:
Leicester City - 9
Braga - 6
AEK - 3
Zorya - 0
H Grubu:
Lille - 7
Milan - 6
Sparta Prag - 3
Celtic - 1
I Grubu:
Villarreal - 9
M. Tel-Aviv - 6
Sivasspor - 3
Karabağ - 0
J Grubu:
Tottenham - 6
Royal Antwerp - 6
LASK Linz - 6
Ludogorets - 0
K Grubu:
Dinamo Zagreb - 5
Wolfsberger - 4
Feyenoord - 4
ÇSKA Moskova - 2
L Grubu:
Hoffenheim - 9
Kızılyıldız - 6
Slovan Liberec - 3
Gent - 0