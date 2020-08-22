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UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda Lincoln Red Imps-Priştine maçı iptal edildi

UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda daha önce ertelenen Cebelitarık ekibi Lincoln Red Imps ile Kosova'nın Priştine takımı arasında bugün oynanması gereken karşılaşma, iptal edildi.

UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda Lincoln Red Imps-Priştine maçı iptal edildi
22.08.2020 23:41 | Son Güncelleme: 22.08.2020 23:44

UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda daha önce ertelenen Cebelitarık ekibi Lincoln Red Imps ile Kosova'nın Priştine takımı arasında bugün oynanması gereken karşılaşma, iptal edildi.

Lincoln Red Imps Kulübünden yapılan açıklamada, bugün TSİ 19.00'da başlaması gereken karşılaşmanın Priştine'nin sahaya çıkmaması nedeniyle iptal edildiği ve karşılaşmanın sonucuna ilişkin son kararın UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından verileceği belirtildi.

İlk olarak 18 Ağustos'ta oynanması planlanan karşılaşma, Kosova ekibi Priştine'de 8 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle bugüne ertelenmişti. Priştine, futbolcular ve teknik kadro dahil olmak üzere diğer Kosova takımlarından bir maçlığına kiralayacağı yeni bir ekiple sahaya çıkmak için çalışmalar yaptığını dün duyurmuştu.

Kaynak: AA

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