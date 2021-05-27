UEFA Avrupa Ligi'nin şampiyonu Villarreal oldu
UEFA Avrupa Ligi 2020-2021 sezonu şampiyonu, penaltılarda Manchester United'ı yenen Villarreal oldu.
UEFA Avrupa Ligi 2020-2021 sezonu şampiyonu, penaltılarda Manchester United'ı yenen Villarreal oldu.
Polonya'daki Gdansk Stadı'nda oynanan maç, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 eşitlikle sona erince penaltılara gidildi.
Goller, maçın 29. dakikasında İspanyol takımı Villarreal oyuncusu Gerard Moreno ve 55. dakikada Manchester United'lı Edison Cavani'den geldi.
Uzatmalarda da eşitlik bozulmayınca Villarreal, penaltılarda Manchester United'ı 11-10 yenerek organizasyonda tarhinin ilk kupasını aldı.
Villarreal'i çalıştıran İspanyol Unai Emery, UEFA Avrupa Ligi tarihinin en başarılı teknik direktörü oldu.
Covid-19 tedbirleri nedeniyle tribünlere sınırlı sayıda seyirci alındı. Stadyum kapasitesinin %25'ine denk gelen 9.500 taraftar maçı tribünlerden izleyebildi.