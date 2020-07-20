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UEFA Avrupa Ligi'nden TFF 2. Lig'e: Osmanlıspor'un hikayesi

TFF 1. Lig'deki son maçında Ekol Hastanesi Balıkesirpor ile karşılaşan Osmanlıspor, sahadan 4-3 galip ayrılmasına rağmen, Boluspor'un Eskişehirspor'u mağlup etmesiyle küme düştü.

UEFA Avrupa Ligi'nden TFF 2. Lig'e: Osmanlıspor'un hikayesi
20.07.2020 15:26 | Son Güncelleme: 20.07.2020 15:49

TFF 1. Lig'deki son maçında Ekol Hastanesi Balıkesirpor ile karşılaşan Osmanlıspor, sahadan 4-3 galip ayrılmasına rağmen, Boluspor'un Eskişehirspor'u mağlup etmesiyle küme düştü. Ligde 2019-2020 sezonunu 30 puanla 16. sırada tamamlayan mor-sarılı ekip, Eskişehirspor ve Adanaspor'un ardından küme düşen üçüncü takım oldu.

AVRUPA LİGİ'NDE GRUPTAN LİDER ÇIKMIŞTI

UEFA Avrupa Ligi'nde 2016-2017 sezonunda son 32 turuna kalarak tarihi bir başarıya imza atan Osmanlıspor, önce zirveyi, sonra da dibi gördü. Süper Lig'e yükseldiği 2015-2016 sezonunda teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde başarılı bir performans sergileyerek ligi 5. bitiren Osmanlıspor, tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde etti.

Osmanlıspor, Avrupa Ligi'nde İspanya'nın Villarreal, Romanya'nın Steaua Bükreş ve İsviçre'nin Zürih takımlarının yer aldığı L Grubu'nu zirvede tamamlayarak tarihi bir başarıya ulaştı. Sahasında Steaua Bükreş ve Zürih'i 2-0 mağlup eden mor-sarılı ekip, Villarreal ile 2-2 berabere kaldı. Deplasmanda Villarreal'i 2-1 yenme başarısı gösteren Osmanlıspor, Zürih ve Steaua Bükreş'e 2-1'lik skorlarla mağlup oldu. Başkent temsilcisi, bu sonuçların ardından topladığı 10 puanla L Grubu'nu lider bitirdi ve ilk kez mücadele ettiği Avrupa Ligi'nde son 32 takım arasına kaldı. Osmanlıspor, Türkiye'de şampiyonluk yaşamayan ekipler arasında Avrupa kupalarında gruplardan çıkan ilk Türk takımı olmayı da başarmıştı.

RÜYA, OLYMPIAKOS MAĞLUBİYETİYLE KABUSA DÖNDÜ

Başkent ekibi, UEFA Avrupa Ligi'nde Yunan ekibi Olympiakos ile oynanan son 32 turu maçlarının ardından düşüşe geçti. Olympiakos ile deplasmanda golsüz berabere kalan Osmanlıspor, Ankara'da 23 Şubat 2017'de oynanan rövanş maçını 3-0 kaybetti ve Avrupa defterini kapattı. Avrupa Ligi müsabakaları nedeniyle sezonu erken açan Osmanlıspor, yoğun maç programını kaldıramadı. Başkent temsilcisi, Avrupa'ya veda ettikten sonrada Süper Lig'de umduğunu bulamadı. Süper Lig'de 2016-2017 sezonunda küme düşme korkusu da yaşayan Osmanlıspor, ligi 38 puanla 13. sırada tamamladı.

DÜŞÜŞ ENGELLENEMEDİ

Mor-sarılı ekip, Bülent Uygun yönetiminde başladığı 2017-2018 sezonunda ilk 5 maçta sadece bir puan alarak hayal kırıklığı yaşadı. Bu sonuçların ardından ligin dibine demir atan Osmanlıspor'da yönetim, Uygun'un görevine son verirken, teknik direktör İrfan Buz ile anlaştı. Buz yönetiminde devreyi 17 puanla 14. sırada tamamlayan mor-sarılılar, daha sonra tekrar düşüşe geçti. Osmanlıspor, sezonun ikinci yarısında oynadığı ilk 7 maçta galibiyet elde edemedi. Düşüşü bir türlü durduramayan başkent temsilcisi, 2017-2018 sezonunda bitime bir hafta kala Süper Lig'e veda etti.

PLAY-OFF'TAN ÇIKAMADI

Osmanlıspor, TFF 1. Lig'de 2018-2019 sezonuna daha önce UEFA Avrupa Ligi'nde tarihi başarılar elde ettiği Mustafa Reşit Akçay ile başladı ancak işler istenildiği gibi gitmedi. Geçen sezonun ilk 11 haftasında Mustafa Reşit Akçay yönetiminde 13 puan toplayabilen mor-sarılı ekip, Osman Özköylü'nün teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından farklı bir kimliğe kavuştu. Özköylü yönetiminde 10 maçlık galibiyet serisi yakalayan Osmanlıspor, 23. hafta sonunda liderlik koltuğuna otursa da sezonu 4. sırada bitirdi. Play-off'ta Gazişehir Gaziantep'e penaltılar sonucu elenen başkent temsilcisi, Süper Lig biletini alamadı.

GENÇ FUTBOLCULARLA LİGE TUTUNAMADI

Osmanlıspor, TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonunda genç futbolcuların ağırlıkta olduğu bir kadroyla mücadele etti. Sezon öncesi sözleşmesi biten oyuncularla yeniden anlaşmayan Osmanlıspor, maliyeti yüksek futbolcularla da yollarını ayırdı. Yönetimsel problem yaşayan, transfer yasağı nedeniyle kadrosunu güçlendiremeyen Osmanlıspor, ulusal lisans şartlarını yerine getiremediği için sezon içinde 3 puan silme cezası aldı.

Mustafa Dalcı, İsmet Taşdemir ve son olarak Ali Güneş'in çalıştırdığı başkent temsilcisi, genç futbolcularıyla lige tutunamadı. Mor-sarılı ekip, 33 puana sahip Boluspor'un gerisinde TFF 1. Lig'i 30 puanla 16. sırada tamamladı ve bir alt lige düştü. Osmanlıspor, puan silme cezası almamış olsa ikili averajda Boluspor'a üstün olduğu için ligde kalacaktı. Osmanlıspor, gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek.

Kaynak: Hürriyet

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