UEFA Avrupa Ligi'ndeki Villarreal-Karabağ maçı ertelendi
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UEFA Avrupa Ligi'ndeki Villarreal-Karabağ maçı ertelendi

08.12.2020 19:17 | Son Güncelleme: 08.12.2020 19:20
UEFA Avrupa Ligi'ndeki Villarreal-Karabağ maçı ertelendi

Villarreal'in Karabağ'ı ağırlayacağı UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. hafta karşılaşması, konuk ekipteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Villarreal'in Karabağ'ı ağırlayacağı UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. hafta karşılaşması, konuk ekipteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Villarreal Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Karabağ'ın maç için gereken asgari oyuncu sayısına ulaşamaması sebebiyle mücadele, planlandığı gibi 10 Aralık Perşembe günü TSİ 23.00'te oynanamayacak.

Son müsabakalar öncesi Villarreal, I Grubu liderliğini garantilemiş, Karabağ'ın ise gruptan çıkma şansı kalmamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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