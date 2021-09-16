UEFA Avrupa Ligi'nde VAR var mı, Gol çizgisi teknolojisi var mı? Avrupa Ligi maçlarında VAR sistemi aktif mi, var mı?

Avrupa Ligi'nde sahneye çıkan takımlarımızın maçları yakından takip ediliyor. İstatistikler ve kadrolar incelenirken VAR sisteminin olup olmadığı da merak konusu oldu. Peki, UEFA Avrupa Ligi'nde VAR var mı? Avrupa Ligi maçlarında VAR sistemi aktif mi, var mı?Gol teknolojisi var mı? Avrupa Ligi grup maçlarında VAR var mı? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

VAR SİSTEMİ NEDİR?

Video yardımcı hakem, yardımcı hakemin maç görüntüsünü yeniden oynatarak mikrofonlu kulaklık vasıtasıyla iletişim kurduğu maç hakeminin futbol maçı sırasında verdiği bazı kararları gözden geçiren sistemdir. Video yardımcı hakem sistemi, henüz futbol kuralları arasında yer almamasına rağmen Uluslararası Futbol Birliği Kurulu tarafından çeşitli futbol organizasyonlarında denenmektedir.

GOL ÇİZGİSİ TEKNOLOJİSİ NEDİR?

Gol çizgisi teknolojisi, elektronik araçlar vasıtasıyla topun çizgiyi geçip geçmediğini tespit ederek hakeme yardımcı olan bir sistemdir. Gol çizgisi teknolojisinin amacı hakemlerin yetkisini almak değil karar vermelerine yardımcı olmaktır. Premier League, 2010 FIFA Dünya Kupası ve 2012 Avrupa Futbol Şampiyonasında ortaya çıkan eleştirilerin ardından sisteme daha önce karşı çıkan FIFA, teknoloji için önerilen dokuz sistemi test etti ve sadece iki tanesi testlerden başarıyla geçti.

5 Temmuz 2012'de gol çizgisi teknolojisinin kullanımı Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) tarafından onaylandı. İki sistem ikinci bir test aşamasından geçirildi. FIFA Aralık 2012'de Brezilya'da düzenlenecek olan 2014 FIFA Dünya Kupası'nda gol çizgisi teknolojisini kullanacağını ilan etti. Diğer yandan teknoloji 2013'ten itibaren Amerika Birleşik Devletleri'nde Major League Soccer'da kullanıldı. Ancak MLS'teki Kanada takımlarınin kaynak yetersizliği sebebiyle ev sahibi oldukları maçlarda kullanılmamaktadır. Gol çizgisi teknolojisi 2014 FIFA Dünya Kupası'ndaki 12 stadyuma yerleştirilen GoalControl sistemi vasıtasıyla uygulanmaktadır.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE VAR VAR MI?

UEFA Avrupa Ligi playoff'larda VAR sistemi yoktu. FakatUEFA Avrupa Ligi grup maçlarında ve 2. tur, çeyrek final, yarı final, final maçlarında VAR sistemi aktif olacaktır. Ayrıca gol çizgisi teknolojisi de mevcuttur. Örneğin 16 Eylül oynanan Galatasaray-Lazio grup maçında gol çizgisi teknolojisi kullanılmıştı. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Milli Takımımızın başında hangi teknik adamı görmek istersiniz? — Haberler.com (@Haberler) September 13, 2021

Haberler.com - Gündem