UEFA Avrupa Ligi'nde Türk Rakip İstiyoruz...'

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda eşleşecekleri olası rakipleri hakkında konuşan Sidorchuk, "Henüz tüm takımları bilmiyorum. Şampiyonlar Ligi'nden Galatasaray'ın geldiğini biliyorum. Türk takımlarına karşı daha başarılı oluyoruz. Bizim için en iyisi Türk takımlarının gelmesi olur. Portekiz takımlarını ise hiç istemem." dedi.

Dinamo Kiev, Astana, Rennes ve Jablonac'ın bulunduğu Avrupa Ligi K Grubu'nda 11 puanla zirvede yer alıyor.