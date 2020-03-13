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Başakşehir, Kopenhag, Avrupa, Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda bu akşam 6 karşılaşma oynandı.

13.03.2020 01:56 | Son Güncelleme: 13.03.2020 01:56
UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda bu akşam 6 karşılaşma oynandı. Türkiye'yi temsil eden Medipol Başakşehir, sahasında Danimarka temsilcisi FC Kopenhag'ı 1-0 yenerek rövanş için büyük avantaj elde etti.


UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçlarında 6 karşılaşma oynandı. Medipol Başakşehir, sahasında Danimarka ekibi FC Kopenhag'ı 1-0 mağlup etti. Gecenin en farklı skoruna ise Manchester United imza attı. İngiliz ekibi deplasmanda Avusturya ekibi LASK takımını 5-0'la geçti. Öte yandan Sevilla - Roma ve Inter - Getafe maçları korona virüs tedbirleri nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.


UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan maçlar şöyle:


Medipol Başakşehir: 1 - Kopenhag: 0


Eintracht Frankfurt: 0 - Basel: 3


LASK: 0 - Manchester United: 5


Wolfsburg: 1 - Shakhtar Donetsk: 2


Rangers: 1 - Bayer Leverkusen: 3


Olympiakos: 1 - Wolverhampton: 1 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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