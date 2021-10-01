UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar
UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftası bu akşam oynanan maçlarla sona erdi.
UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftası bu akşam oynanan maçlarla sona erdi. Temsilcilerimizden Fenerbahçe sahasında Yunan ekibi Olympiakos'a 3-0 mağlup olurken, Galatasaray ise deplasmanda Marsilya ile golsüz berabere kalarak puanını 4'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü.
UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Sparta Prag (Çekya) - Rangers (İskoçya): 1-0
Olimpik Lyon (Fransa) - Brondby (Danimarka): 3-0
B Grubu
Sturm Graz (Avusturya) - PSV (Hollanda): 1-4
Real Sociedad (İspanya) - Monaco (Fransa): 1-1
C Grubu
Legia Varşova (Polonya) - Leicester City (İngiltere): 1-0
Napoli (İtalya) - Spartak Moskova (Rusya): 2-3
D Grubu
Fenerbahçe - Olympiakos ( Yunanistan ): 0-3
Royal Antwerp (Belçika) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 0-1
E Grubu
Olimpik Marsilya (Fransa) - Galatasaray: 0-0
Lazio (İtalya) - Lokomotiv Moskova (Rusya): 2-0
F Grubu
Braga (Portekiz)- Midtjylland (Danimarka): 3-1
Ludogorets ( Bulgaristan ) - Kızılyıldız (Sırbistan): 0-1
G Grubu
Ferencvaros (Macaristan) - Real Betis (İspanya): 1-3
Celtic (İskoçya) - Bayer Leverkusen (Almanya): 0-4
H Grubu
West Ham United (İngiltere) - Rapid Wien (Avusturya): 2-0
Genk (Belçika) - Dinamo Zagreb ( Hırvatistan ): 0-3
(İHA)