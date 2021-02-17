UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu heyecanı başlıyor
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UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu heyecanı başlıyor

17.02.2021 11:13 | Son Güncelleme: 17.02.2021 11:17
UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu heyecanı başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu ilk maçları yarın oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu ilk maçları yarın oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu, son 32 turundaki 16 karşılaşmayla devam edecek.

Turnuvada son 16 turuna kalacak takımlar, 24 ve 25 Şubat'taki rövanş müsabakalarının ardından belli olacak.

Yarın yapılacak maçların programı şöyle:

20.55 Real Sociedad (İspanya) - Manchester United (İngiltere)

20.55 Wolfsberger (Almanya) - Tottenham (İngiltere)

20.55 Olympiakos (Yunanistan) - PSV (Hollanda)

20.55 Slavia Prag (Çekya) - Leicester City (İngiltere)

20.55 Young Boys (İsviçre) - Bayer Leverkusen (Almanya)

20.55 Kızılyıldız (Sırbistan) - Milan (İtalya)

20.55 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Club Brugge (Belçika)

20.55 Braga (Portekiz) - Roma (İtalya)

20.55 Krasnodar (Rusya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

23.00 Lille (Fransa) - Ajax (Hollanda)

23.00 Benfica (Portekiz) - Arsenal (İngiltere)

23.00 Molde (Norveç) - Hoffenheim (Almanya)

23.00 Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

23.00 Antwerp (Belçika) - Rangers (İskoçya)

23.00 Granada (İspanya) - Napoli (İtalya)

23.00 Salzburg (Avusturya) - Villarreal (İspanya)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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