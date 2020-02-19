UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu heyecanı
UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu maçları yarın oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu maçları yarın oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda 2019-2020 sezonu, 16 karşılaşmayla devam edecek.
Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek Türk temsilcisi Medipol Başakşehir de yarın TSİ 20.55'te Portekiz'in Sporting Lizbon takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
Son 16 turuna yükselen takımlar, 26 ve 27 Şubat'taki rövanş müsabakalarının ardından belli olacak.
Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçlarının programı şöyle:
20.55 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Benfica (Portekiz)
20.55 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Salzburg (Avusturya)
20.55 Ludogorets (Bulgaristan) - Inter (İtalya)
20.55 Club Brugge (Belçika) - Manchester United (İngiltere)
20.55 Cluj (Romanya) - Sevilla (İspanya)
20.55 Kopenhag (Danimarka) - Celtic (İskoçya)
20.55 Getafe (İspanya) - Ajax (Hollanda)
20.55 Sporting Lizbon (Portekiz) - Medipol Başakşehir
23.00 Glasgow Rangers (İskoçya) - Braga (Portekiz)
23.00 Roma (İtalya) - Gent (Belçika)
23.00 Wolfsburg (Almanya) - Malmö (İsveç)
23.00 AZ Alkmaar (Hollanda) - LASK (Avusturya)
23.00 Olympiakos (Yunanistan) - Arsenal (İngiltere)
23.00 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Basel (İsviçre)
23.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Porto (Portekiz)
23.00 Wolverhampton (İngiltere) - Espanyol (İspanya)