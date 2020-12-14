UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu eşleşmeleri belli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu eşleşmeleri belli oldu

14.12.2020 16:12 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:17
UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle belli oldu. Son 32 turu ilk maçları 18 Şubat 2021, rövanşları ise 25 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda eşleşmeler şu şekilde:

Wolfsberg - Tottenham

Dinamo Kiev - Club Brugge

Real Sociedad - Manchester United

Benfica - Arsenal

Kızılyıldız - Milan

Antwerp - Rangers

Slavia Prag - Leicester City

Salzburg - Villarreal

Braga - Roma

Krasnodar - Dinamo Zagreb

Young Boys - Bayer Leverkusen

Molde - Hoffenheim

Granada - Napoli

Maccabi Tel Aviv - Shakhtar Donetsk

Lille - Ajax - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde günün sonuçları
UEFA Avrupa Ligi'nde günün sonuçları
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Erkan Akçay Engin Altay Donald Trump Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise İrem Derici Serdar Ortaç Nilgün Belgün
Spor Okan Buruk Fatih Terim Burak Yılmaz Malcolm Thomas Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler Adana İzmir Erkek Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu eşleşmeleri belli oldu - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 16:19:02. #1.14#
title