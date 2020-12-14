UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu eşleşmeleri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle belli oldu. Son 32 turu ilk maçları 18 Şubat 2021, rövanşları ise 25 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacak.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda eşleşmeler şu şekilde:
Wolfsberg - Tottenham
Dinamo Kiev - Club Brugge
Real Sociedad - Manchester United
Benfica - Arsenal
Kızılyıldız - Milan
Antwerp - Rangers
Slavia Prag - Leicester City
Salzburg - Villarreal
Braga - Roma
Krasnodar - Dinamo Zagreb
Young Boys - Bayer Leverkusen
Molde - Hoffenheim
Granada - Napoli
Maccabi Tel Aviv - Shakhtar Donetsk
Lille - Ajax - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı