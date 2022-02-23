UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalanlar belli oluyor - Haberler
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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalanlar belli oluyor

AA, Hüseyin Burak Demirer - Spor
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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalanlar belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçları yarın oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçları yarın oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında son 16'ya kalan takımlar, yarın yapılacak 8 karşılaşmanın ardından belli olacak.

25 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek son 16 turu eşleşmelerinde maçlar ise 10 ve 17 Mart'ta yapılacak.

Son 16 play-off turu rövanşlarının programı ve ilk maçların skorları şöyle:

20.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Sevilla (İspanya) (1-3)

20.45 Real Sociedad (İspanya) - Leipzig (Almanya) (2-2)

20.45 Olympiakos (Yunanistan) - Atalanta (İtalya) (1-2)

20.45 Lazio (İtalya) - Porto (Portekiz) (1-2)

23.00 Napoli (İtalya) - Barcelona (İspanya) (1-1)

23.00 Rangers (İskoçya) - Borussia Dortmund (Almanya) (4-2)

23.00 Real Betis (İspanya) - Zenit (Rusya) (3-2)

23.00 Braga (Portekiz) - Sheriff (Moldova) (0-2)

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

Play Off, İspanya, İtalya, UEFA, Spor, Haberler

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