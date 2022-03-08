UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu heyecanı başlıyor - Haberler

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UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu heyecanı başlıyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu heyecanı başlıyor

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk ayağı, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Uefa Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk ayağı, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu ilk ayağı maçları yarın ve 10 Mart Perşembe günü oynanacak toplam 7 karşılaşma ile tamamlanacak.

İspanya temsilcisi Barcelona ile eşlenen Galatasaray 10 Mart Perşembe günü TSİ 23.00'te deplasmanda sahaya çıkacak.

Bu turda Spartak Moskova ile eşleşen Leipzig, maç yapmadan üst tura kalacak. UEFA'nın Rus kulüpleri ve milli takımlarının organizasyonlara katılımını askıya alma kararından dolayı Spartak Moskova turnuvadan elenmişti.

Son 16 Turu ilk ayağı maç programı TSİ şu şekilde:

Yarın

20.45 Porto - Lyon

20.45 Real Betis - Eintracht Frankfurt

10 Mart Perşembe

20.45 Sevilla - West Ham United

23.00 Rangers - Kızılyıldız

23.00 Braga - Monaco

23.00 Atalanta - Bayer Leverkusen

23.00 Barcelona - Galatasaray

(Yunus Kılıç/ İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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