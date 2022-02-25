UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu - Haberler
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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

AA, Mutlu Demirtaştan - Spor
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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belirlendi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belirlendi.

İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen törende, Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu son 16 turu kuraları çekildi.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, İspanya ekibi Barcelona ile eşleşti. Sarı-kırmızılılar, ilk maçını 10 Mart'ta İspanya'da, rövanş karşılaşmasını ise 17 Mart'ta İstanbul'da oynayacak.

Son 16 turunda eşleşmeler şöyle:

Rangers (İskoçya) - Kızılyıldız (Sırbistan)

Braga (Portekiz) - Monaco (Fransa)

Porto (Portekiz) - Olimpik Lyon (Fransa)

Atalanta (İtalya) - Bayer Leverkusen (Almanya)

Sevilla (İspanya) - West Ham United (İngiltere)

Barcelona (İspanya) - Galatasaray (Türkiye)

Leipzig (Almanya) - Spartak Moskova (Rusya)

Real Betis (İspanya) - Eintracht Frankfurt (Almanya)

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

Galatasaray, Barcelona, İspanya, UEFA, Spor, Haberler

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