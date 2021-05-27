UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Villarreal
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UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Villarreal

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Villarreal
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde nefes kesen finalde Villarreal, Manchester United'ı seri penaltı atışları sonunda 11-10 mağlup ederek tarihinde ilk kez Avrupa Ligi kupasını ilk kez müzesine götürdü.

UEFA Avrupa Ligi finalinde Villarreal ile Manchester United, Polonya'da Stadion Energa Gdansk Stadın'da karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 biten karşılaşmada seri penaltı atışlarında Villarreal, Manchester United'ı 11-10 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu.

VILLARREAL TARİHİNDE BİR İLK

Maçta 29. dakikada Gerard Moreno'nun golüyle Villarreal öne geçti. Manchester United bu golün ardından top hakimiyetini elde etti ve golü bulmak için yoğun çabaya başlasa da ilk yarı 1-0'lık Villarreal üstünlüğü ile bitti. İkinci yarıda Manchester United aradığı golü 55. dakikada buldu. Korner vuruşunda seken topu ceza sahası dışında şutla tamamlamak isteyen McTominay'ın şutu savunmadan dönüp Cavani'nin önünde kaldı. Uruguaylı golcü'nün şutunda top ağlarla buluştu ve maça denge geldi kalan dakikalarda da gol olmayınca uzatmalara geçildi. Uzatmalarda da gol olmayınca penaltı atışları yapıldı. Penaltılarda Villarreal rakibine 11-10'luk üstünlük sağlayarak kupayı müzesine götürmeyi başardı. Villarreal bu galibiyetle UEFA Avrupa Ligi kupasını tarihinde ilk kez kazanmış oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Villarreal
UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Villarreal
UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Villarreal
UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Villarreal
UEFA Avrupa Ligi'nde normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren final maçında penaltılarda Manchester United'ı 11-10 yenen Villarreal, kupanın sahibi...
UEFA Avrupa Ligi'nde normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren final maçında penaltılarda Manchester United'ı 11-10 yenen Villarreal, kupanın sahibi...
Ali Gülhan
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