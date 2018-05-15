UEFA Avrupa Ligi'nde Şampiyon Belli Oluyor

Finalde Fransa'nın Olympique Marsilya ile İspanya'nın Atletico Madrid takımları, TSİ 21.45'te Fransa'nın Lyon kentiyle aynı adı taşıyan statta kupayı müzelerine götürebilmek için mücadele edecek. Karşılaşmayı Hollandalı hakem Björn Kuipers yönetecek.

Karşılaşma öncesi iki takımda da kart cezalısı bulunmuyor. Hafif sakatlıkları bulunan Marsilya'dan Rolando ve Kostas Mitroglou ile Atletico Madrid'den Jose Gimenez'in mücadelede forma giyip giymeyeceklerine teknik direktörleri karar verecek.

Öte yandan Atletico Madrid'in Arjantinli teknik direktörü Diego Simeone, aldığı 4 maçlık ceza nedeniyle final karşılaşmasını kulübeden takip edemeyecek.

Marsilya ile Atletico Madrid 3. kez karşılaşacak

Marsilya ve Atletico Madrid, Avrupa kupalarında 3. kez karşılaşacak.

İki takım, daha önce 2008-2009 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında karşı karşıya geldi. Tarafların ilk maçında, Javier Aguirre'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Atletico Madrid, Eric Gerets'in çalıştırdığı Marsilya'yı 2-1 yendi.

Gruptaki ikinci karşılaşma ise golsüz sona erdi.

Atletico Madrid'in 9'uncu Avrupa kupası finali

Avrupa kupalarında Atletico Madrid, 9'uncu kez final oynayacak.

Madrid ekibi, geçmiş yıllarda çıktığı 8 finalin 3'ünden galip ayrıldı. İlk finaline Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 1962'de çıkan İspanya temsilcisi, Fiorentina'yı 1-1 ve 3-0'lık skorlarla geçerek şampiyon oldu.

Aynı kupanın finalinde Atletico Madrid, 1963'te Tottenham'a 5-1, 1986'da Dinamo Kiev'e 3-0 kaybetti.

UEFA Avrupa Ligi'nin 2010 finalinde Fulham'ı uzatmalarda 2-1 yenen Atletico Madrid, 2012'de de Athletic Bilbao'yu 3-0 mağlup ederek kupaya uzandı.

Futbolun bir numaralı kupasında o zamanki adıyla Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1974'te finale çıkan Atletico Madrid, Bayern Münih'e 1-1 ve 4-0'lık skorlarla mağlup oldu. Atletico Madrid, 1992'de UEFA Şampiyonlar Ligi adını alan turnuvada ise 2014 ve 2016 finallerinde Real Madrid'e kaybetmekten kurtulamadı. Atletico Madrid, rakibine 2014'te uzatmalarda 4-1, 2016'da ise normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten mücadelede penaltı atışları sonucu 5-3 yenildi.

Marsilya, Avrupa'da 5'inci kez finalde

Marsilya, 5'inci kez Avrupa'da bir final maçına çıkacak.

Fransa ekibi, daha önce çıktığı 4 finalden birini kazandı. İlk finaline çıktığı 1991'de Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Kızılyıldız'a normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten maçta penaltı atışlarında 5-3 yenildi.

Olympique Marsilya, 1993 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Milan'ı 1-0 mağlup ederek kupayı kazandı.

O dönemki adıyla UEFA Kupası'nda ise iki finale çıkan Marsilya, 1999'da Parma'ya 3-0, 2004'te Valencia'ya 2-0 kaybetti.

Aynı ülke takımlarına karşı maçları

Atletico Madrid, Avrupa'da 13. kez Fransa takımlarına karşı mücadele edecek.

İspanya ekibi, önceki karşılaşmalarda 6 galibiyet, 5 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı.

Marsilya ise İspanya ekipleriyle 16. maçına çıkacak. Marsilya, önceki maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik elde etti, 8 kez de sahadan mağlup ayrıldı.

İki ülke takımlarının 5. finali

İspanya ve Fransa temsilcileri, Avrupa kupalarında 5. kez finalde kozlarını paylaşacak.

Önceki 4 finalde de İspanya takımları şampiyonluğun sahibi oldu.

İki ülkenin takımları daha önce UEFA Kupası'nda bir kez finalde karşılaştı. Kupa finalinde Valencia, 2003-2004 sezonunda Marsilya'yı 2-0 yendi.

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası finallerinde Real Madrid, Reims karşısında 1955-1956'da 4-3, 1958-1959'da 2-0 kazanarak kupaya uzandı.

Barcelona ise Paris Saint-Germain'i 1-0 mağlup ettiği 1996-1997 UEFA Kupa Galipleri Kupası finalinde mutlu sona ulaştı.

Marsilya, Avrupa Ligi'nde ilk peşinde

Futbolda daha önce UEFA Kupası, 9 sezondur da UEFA Avrupa Ligi olarak organize edilen Avrupa'nın 2 numaralı kupasını Atletico Madrid üçüncü, Olympique Marsilya ise ilk kez kazanmaya çalışacak.

Futbolda Avrupa'nın kulüpler bazında 2 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi, 1955 yılında Fuar Şehirleri Kupası adı altında düzenlenmeye başlandı.

Organizasyon, 1971-1972 sezonundan itibaren UEFA Kupası adını aldı, 2009'dan bu yana ise UEFA Avrupa Ligi olarak düzenlendi.

Marsilya finale gelene kadar 5 kez yenildi

UEFA Avrupa Ligi finalinde İspanya'nın Atletico Madrid takımıyla karşılaşacak Fransa ekibi Olympique Marsilya, finale gelene kadar 5 kez yenildi.

Marsilya, Avrupa Ligi'nde yaptığı 18 maçta 9 kez sahadan galip ayrıldı, 4 defa berabere kaldı ve 5 yenilgi yaşadı. Fransa temsilcisi bu maçlarda 28 gol attı, kalesinde ise 15 gol gördü.

Rudi Garcia teknik direktörlüğünde elemelerde Belçika'dan Oostende ve Slovenya'dan Domzale'yi eleyen Marsilya, I Grubu'nda Türkiye'den Atiker Konyaspor, Avusturya'dan Salzburg, Portekiz'den Vitoria ile mücadele etti.

Grupta ikişer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Marsilya, Salzburg'un arkasında ikinci oldu. Son 32 turunda Portekiz'den Braga, son 16 turunda İspanya'dan Athletic Bilbao ve çeyrek finalde Almanya'dan Leipzig'i geçen Marsilya, yarı finalde ise gruptaki rakiplerinden Salzburg'u eleyerek Avrupa Ligi'nde finale yükseldi.

En golcüsü Germain

Fransa ekibinin bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki en golcü futbolcusu Valere Germain oldu.

Fransız Germain, Avrupa Ligi'nde takımına 7 gol kazandırdı. Marsilya'da Florian Thauvin ve Lucas Ocampos dörder, Dimitri Payet 3, Morgan Sanson 2, Hiroki Sakai, Rolando, Adil Rami, Bouna Sarr, Maxime Lopez, Clinton Njie birer gol kaydetti. Atiker Konyaspor'dan Wilfried Moke ve Leipzig'den Stefan Ilsanker ise Marsilya ile oynanan maçlarda kendi kalelerine birer gol attı.

Finale kadar yaptığı maçlar

Marsilya'nın UEFA Avrupa Ligi'nde finale gelene dek yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:

Tur Maç Sonuçlar

3. eleme turu Marsilya-Oostende 4-2, 0-0

Play-off Marsilya-Domzale 1-1, 3-0

I Grubu Marsilya-Atiker Konyaspor 1-0, 1-1

I Grubu Marsilya-Salzburg 0-1, 0-0

I Grubu Marsilya-Vitoria

2-1, 0-1

Son 32 Marsilya-Braga

3-0, 0-1

Son 16 Marsilya-Athletic Bilbao 3-1, 1-2

Çeyrek final Marsilya-Leipzig 0-1, 5-2

Yarı final Marsilya-Salzburg 2-0, 1-2

- Kadrosu

Marsilya'nın Avrupa kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleci:

No Adı O G

16 Yohann Pele 8 0

30 Steve Mandanda 10 0

40 Florian Escales - -

Savunma:

No Adı O G

2 Hiroki Sakai 14 1

4 Boubacar Kamara 6 0

6 Rolando 12 1

12 Henri Bedimo - -

13 Aymen Abdennour 2 0

18 Jordan Amavi 11 0

23 Adil Rami 17 1

Orta saha:

No Adı O G

5 Lucas Ocampos 16 4

8 Morgan Sanson 16 2

10 Dimitri Payet 13 3

17 Bouna Sarr 14 1

19 Luiz Gustavo 18 0

22 Gregory Sertic 4 0

26 Florian Thauvin 14 4

27 Maxime Lopez 16 1

29 Andre Zambo Anguissa 15 0

Forvet:

No Adı O G

11 Kostas Mitroglou 6 0

14 Clinton Njie 12 1

28 Valere Germain 16 7

Not: O (Oynadığı maç), G (Attığı gol sayısı)

Sevilla tarihe geçti

Sevilla, 2015-2016 sezonunda kazandığı zaferle Avrupa'nın 2 numaralı kupasını üst üste 3 kez müzesine götüren ilk ekip olarak tarihe geçti.

Kupayı toplamda 5 kez kazanan tek takım konumundaki Sevilla, üçer şampiyonluk yaşayan İngiltere'nin Liverpool ve İtalya'nın Inter ile Juventus takımlarının önünde bulunuyor.

Şimdiye dek kupayı kazanan takımlar şöyle:

Sevilla (İspanya) 5, Inter (İtalya) 3, Juventus (İtalya) 3, Liverpool (İngiltere) 3, Borussia Mönchengladbach (Almanya) 2, Feyenoord (Hollanda) 2, Göteborg (İsveç) 2, Parma (İtalya) 2, Real Madrid (İspanya) 2, Tottenham (İngiltere) 2, Porto (Portekiz) 2, Atletico Madrid (İspanya) 2, Ajax (Hollanda) 1, Anderlecht (Belçika) 1, Bayer Leverkusen (Almanya) 1, Bayern Münih (Almanya) 1, CSKA Moskova (Rusya) 1, Eintracht Frankfurt (Almanya) 1, Galatasaray (Türkiye) 1, Ipswich Town (İngiltere) 1, Napoli (İtalya) 1, PSV Eindhoven (Hollanda) 1, Schalke 04 (Almanya) 1, Valencia (İspanya) 1, Zenit (Rusya) 1, Shakhtar Donetsk (Ukrayna) 1, Chelsea 1 (İngiltere), Manchester United 1 (İngiltere)

Galatasaray tarih yazdı

UEFA Kupası'nı kazanan ilk ve tek Türk takımı Galatasaray, bu başarısını 1999-2000 sezonunda gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılılar, o sezon UEFA Kupası'na maç kaybetmeden uzanırken, Kopenhag'daki finalde İngiltere'nin Arsenal takımını penaltı atışları sonucunda 4-1 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı.

Şampiyonlar ve finalistler

1971-1972 sezonundan itibaren UEFA Kupası adıyla düzenlenen, Avrupa futbolunun kulüp bazındaki 2 numaralı kupasını kazanan takımlar ve finalistler şöyle:

Sezon Şampiyon Finalist Sonuç

1971-72 Tottenham Wolverhampton 2-1, 1-1

1972-73 Liverpool B. Mönchengladbach 3-0, 2-0

1973-74 Feyenoord Tottenham 2-2, 2-0

1974-75 B. Mönchengladbach Twente 0-0, 5-1

1975-76 Liverpool Club Brugge 3-2, 1-1

1976-77 Juventus Athletic Bilbao 1-0, 1-2

1977-78 PSV Eindhoven Bastia 0-0, 3-0

1978-79 B. Mönchengladbach Kızılyıldız 1-1, 1-0

1979-80 Eintracht Frankfurt B. Mönchengladbach 2-3, 1-0

1980-81 Ipswich Town AZ Alkmaar 3-0, 2-4

1981-82 Göteborg Hamburg 1-0, 3-0

1982-83 Anderlecht Benfica 1-0, 1-1

1983-84 Tottenham Anderlecht 1-1, 1-1 (4-3 penaltı)

1984-85 Real Madrid Videoton 3-0, 0-1

1985-86 Real Madrid Köln 5-1, 0-2

1986-87 Göteborg Dundee United 1-0, 1-1

1987-88 Bayer Leverkusen Espanyol 0-3, 3-0 (3-2 penaltı)

1988-89 Napoli Stuttgart 2-1, 3-3

1989-90 Juventus Fiorentina 3-1, 0-0

1990-91 Inter Roma 2-0, 0-1

1991-92 Ajax Torino 2-2, 0-0

1992-93 Juventus Borussia Dortmund 3-1, 3-0

1993-94 Inter Casino Salzburg 1-0, 1-0

1994-95 Parma Juventus 1-0, 1-1

1995-96 Bayern Münih Bordeaux 2-0, 3-1

1996-97 Schalke 04 Inter 1-0, 0-1 (4-1 penaltı)

1997-98 Inter Lazio 3-0

1998-99 Parma Olympique Marsilya 3-0

1999-00 Galatasaray Arsenal 0-0 (4-1 penaltı)

2000-01 Liverpool Alaves 5-4 (uzatmada)

2001-02 Feyenoord Borussia Dortmund 3-2

2002-03 Porto Celtic 3-2 (uzatmada)

2003-04 Valencia Olympique Marsilya 2-0

2004-05 CSKA Moskova Sporting Lizbon 3-1

2005-06 Sevilla Middlesbrough 4-0

2006-07 Sevilla Espanyol 2-2 (3-1 penaltı)

2007-08 Zenit Glasgow Rangers 2-0

2008-09 Shakhtar Donetsk Werder Bremen 2-1 (uzatmada)

2009-10 Atletico Madrid Fulham 2-1 (uzatmada)

2010-11 Porto Braga 1-0

2011-12 Atletico Madrid Athletic Bilbao 3-0

2012-13 Chelsea Benfica 2-1

2013-14 Sevilla Benfica 0-0 (4-2 penaltı)

2014-15 Sevilla Dnipro 3-2

2015-16 Sevilla Liverpool 3-1

2016-17 Manchester United Ajax 2-0

Fuar Şehirleri Kupası

1955-1958 döneminden 1971-1972 sezonuna dek Fuar Şehirleri Kupası adı altında oynanan kupadaki finalistler ve şampiyonlar ise şöyle:

Sezon Şampiyon Finalist Sonuç

1955-58 Barcelona Karması Londra Karması 2-2, 6-0

1958-60 Barcelona Karması Birmingham 0-0, 4-1

1960-61 Roma Birmingham 2-2, 2-0

1961-62 Valencia Barcelona 6-2, 1-1

1962-63 Valencia Dinamo Zagreb 1-2, 2-0

1963-64 Real Zaragoza Valencia 2-1

1964-65 Ferencvaros Juventus 1-0

1965-66 Barcelona Real Zaragoza 0-1, 4-2

1966-67 Dinamo Zagreb Leeds United 2-0, 0-0

1967-68 Leeds United Ferencvaros 1-0, 0-0

1968-69 Newcastle United U. Dosza 3-0, 2-3

1969-70 Arsenal Anderlecht 1-3, 3-0

1970-71 Leeds United Juventus 2-2, 1-1 (kura)

Not: Haberde, kupa şampiyonları ve kazanan takımların ülkelerine ait istatistikler, UEFA'nın da baz aldığı şekilde 1971-1972 sezonundan itibaren yapılan isim değişikliği sonrası düzenlenen finalleri kapsamaktadır.