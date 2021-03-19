UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers-Slavia Prag maçında ırkçılık iddiası
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UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers-Slavia Prag maçında ırkçılık iddiası

19.03.2021 13:55 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:18
UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers-Slavia Prag maçında ırkçılık iddiası

İskoçya temsilcisi Rangers'ın teknik direktörü Steven Gerrard, UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prag ile oynadıkları maç sırsında futbolcusu Glen Kamara'nın ırkçılığa maruz kaldığını söyledi.

İskoçya temsilcisi Rangers'ın teknik direktörü Steven Gerrard, UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prag ile oynadıkları maç sırsında futbolcusu Glen Kamara'nın ırkçılığa maruz kaldığını söyledi.

Basın toplantısı düzenleyen Gerrard, konuk ettikleri Slavia Prag'a 2-0 yenilerek Avrupa arenasından elendikleri maç sırasında Kamara'nın, rakip takımın savunma oyuncusu Ondrej Kudela tarafından ırkçı içerikli söylemlere maruz kaldığını iddia etti.

UEFA'yı göreve çağıran Gerrard, "Kamara, maç sırasında ırkçılığa maruz kaldığını bana söyledi. Çok kızgınım. Glen'i tanıyorum ve onun dediklerine yüzde 100 inanıyorum. Çok büyük hayal kırıklığına uğradım. Maç sırasında bir şey söylemem gerekiyorsa açıkça söylerim. Rakibin kulağına ağzımı dayayıp ellerimi kapatarak söylemem. UEFA'nın bu konuda acilen soruşturma açması ve gereken cezayı vermesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Slavia Prag Kulübünden yapılan açıklamada ise "İddiaların aksine Kudela, maç sonrasında Kamara'nın saldırısına uğradı. Tüm durumun UEFA tarafından detaylı bir şekilde araştırılmasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Maç sırasında kameralara yansıyan görüntülere göre, Kudela, Kamara'nın kulağına doğru bir şeyler söylemiş ve taraflar arasında gerginlik yaşanmıştı.

Daha önce UEFA, ırkçı söylemler gerekçesiyle tatil edilip, bir gün sonra kaldığı yerden oynatılan Paris Saint-Germain-Medipol Başakşehir maçının dördüncü hakemi Sebastian Constantin Coltescu'ya sezon sonuna kadar men cezası verdiğini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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