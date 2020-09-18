UEFA Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu
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UEFA Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Türk takımlarının, 3. eleme turunu geçmeleri halinde play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu
18.09.2020 15:45 | Son Güncelleme: 18.09.2020 15:49

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Türk takımlarının, 3. eleme turunu geçmeleri halinde play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde, UEFA Avrupa Ligi play-off turunun kura çekimi gerçekleştirildi.

Türkiye'yi Avrupa Ligi'nde temsil eden takımlardan Beşiktaş, 3. eleme turunda Portekiz ekibi Rio Ave'yi eleyip play-off turuna yükselmesi durumunda İtalya'nın Milan ve Norveç'in Bodo Glimt takımları arasındaki eşleşmeyi geçen tarafla İstanbul'da karşılaşacak.

Üçüncü eleme turunda Hırvatistan'ın Hajduk Split takımı ile eşleşen Galatasaray, bu turu geçmesi halinde, Hollanda'nın Williem II ve İskoçya'nın Rangers ekipleri arasındaki maçı kazanan tarafla deplasmanda oynayacak.

Aytemiz Alanyaspor ise üçüncü turda Norveç ekibi Rosenborg'u geçmesi halinde, Slovenya ekibi Mura ile Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven arasındaki 3. tur maçını geçen tarafla play-off turunda karşılaşacak. Alanyaspor, bu maça sahasında çıkacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz ve tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off turu müsabakaları, 1 Ekim Perşembe günü yapılacak. Turu geçen taraf UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılacak.

Kaynak: AA

AA Editörü - Berad Büyük
Berad Büyük
AA Editörü
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