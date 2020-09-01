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UEFA Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Türk takımlarının 3. eleme turundaki olası rakipleri belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu
01.09.2020 14:37 | Son Güncelleme: 01.09.2020 14:40

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Türk takımlarının 3. eleme turundaki olası rakipleri belli oldu.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off ve UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turlarının kura çekimi gerçekleştirildi.

Türkiye'yi Avrupa Ligi'nde temsil eden takımlardan Beşiktaş, Bosna Hersek'in Borac Banja ile Portekiz'in Luka-Rio Ave takımları arasındaki eşleşmeyi geçen tarafla evinde karşılaşacak.

İkinci eleme turunda Azerbaycan ekibi Neftçi ile eşleşen Galatasaray, bu turu geçmesi halinde, Makedonya'nın Renova ile Hırvatistan'ın Hajduk Split ekipleri arasındaki maçı kazanan tarafla evinde oynayacak.

Aytemiz Alanyaspor ise Letonya'nın Ventspils takımıyla Norveç ekibi Rosenborg arasındaki ikinci tur maçını geçen tarafla 3. turda karşılaşacak. Alanyaspor, bu maça deplasmanda çıkacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz ve tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalar, 24 Eylül Perşembe günü yapılacak.

Kaynak: AA

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