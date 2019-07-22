UEFA Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu
Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. tura yükselmesi halinde Connah's Quay Nomads-Partizan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. tura yükselmesi halinde Connah's Quay Nomads-Partizan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Trabzonspor, 3. eleme turunda Sparta Prag takımıyla eşleşti.
Kaynak: Dunya.com
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