UEFA Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. tura yükselmesi halinde Connah's Quay Nomads-Partizan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. tura yükselmesi halinde Connah's Quay Nomads-Partizan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Trabzonspor, 3. eleme turunda Sparta Prag takımıyla eşleşti.

Kaynak: Dunya.com

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