Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu
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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu
Anadolu Ajansı / Fatih Erel - Haberler | Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonu play-off turu kuraları çekildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonu play-off turu kuraları çekildi.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde eşleşmeler belli oldu.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İskoç temsilcisi St Johnstone takımını geçmesi durumunda play-off turunda Danimarka'dan Randers ile karşılaşacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Neftçi (Azerbaycan)-HJK Helsinki (Finlandiya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Organizasyonda 3. ön eleme turu ilk maçları 5 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 12 Ağustos'ta oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçları 19 ve 26 Ağustos'ta yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Erel

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Neftçi (Azerbaycan)-HJK Helsinki (Finlandiya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Neftçi (Azerbaycan)-HJK Helsinki (Finlandiya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turunu geçmesi durumunda play-off turunda Danimarka'dan Randers ile karşılaşacak.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turunu geçmesi durumunda play-off turunda Danimarka'dan Randers ile karşılaşacak.
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