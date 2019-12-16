UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir'in rakibi Sporting Lizbon oldu
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nin son 32 turunda Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'la eşleşti.
16.12.2019 15:32 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:32
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nin son 32 turunda Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'la eşleşti.
Avrupa Ligi'nde son 32 turu eşleşmeleri kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Kura çekimine seribaşı olarak katılan Medipol Başakşehir, Sporting Lizbon'la ilk maçı 20 Şubat 2020'de deplasmanda, rövanşı ise 27 Şubat'ta İstanbul'da oynayacak.
Kaynak: AA
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