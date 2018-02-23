UEFA Avrupa Liginde Son 16 Turu Eşleşmeleri Belli Oldu
UEFA Avrupa Liginde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Milan, Mesut Özilli Arsenal ile eşleşti.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu belirlendi.
İLK MAÇLAR 8 MART'TA OYNANACAK
Aynı ülkeden takımların eşleşmesine izin verilen kura çekiminde ilk maçlar 8 Mart, rövanşları ise 15 Mart'ta oynanacak.
Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri şöyle:
Lazio (İtalya) - Dinamo Kiev (Ukrayna)
Leipzig (Almanya) - Zenit (Rusya)
Atletico Madrid (İspanya) - Lokomotiv Moskova (Rusya)
CSKA Moskova (Rusya) - Olympique Lyon (Fransa)
Olympique Marsilya (Fransa) - Athletic Bilbao (İspanya)
Sporting Lizbon (Portekiz) - Viktoria Plzen (Çekya)
Borussia Dortmund (Almanya) - Salzburg (Avusturya)
Milan (İtalya) - Arsenal (İngiltere)
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atletico madrid kupayı alacak aha buraya yazıyorumCevap Yaz Yayından Kaldır
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Olympique marsilya 25 yil sonra yine bir kupa alir 93 te sampiyonlar ligini almistiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Salzburg handikaplı alırCevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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Salzburg farkı kendi kalesine atar ancakCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Salzburg fark atarCevap Yaz 2 13 Yayından Kaldır