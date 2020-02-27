UEFA Avrupa Ligi'nde kötü hava koşulları nedeniyle bir maç ertelendi

27.02.2020 18:04 | Son Güncelleme: 27.02.2020 18:04

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Avusturya ekibi Salzburg ile Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt arasında bugün oynanması planlanan karşılaşma, kötü hava koşulları nedeniyle ertelendi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, bu akşam TSİ 23.00'te oynanması planlanan karşılaşmanın, Avusturya'da yaşanan şiddetli fırtına nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

UEFA, maçın yeni tarihini, hava koşullarına göre daha sonra açıklayacak.

İki takım arasında oynanan ilk karşılaşmada Eintracht Frankfurt, konuk ettiği Salzburg'u 4-1 mağlup ederek tur için önemli bir avantaj elde etmişti.

Kaynak: AA