UEFA Avrupa Ligi'nde ilk yarı finalistler belli oldu
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UEFA Avrupa Ligi'nde ilk yarı finalistler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final Turu'nu geçen ilk takımlar belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk yarı finalistler belli oldu
11.08.2020 08:52 | Son Güncelleme: 11.08.2020 08:56

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final Turu'nu geçen ilk takımlar belli oldu. Kopenhag'ı uzatmalarda 1-0 geçen Manchester United ile Bayer Leverkusen'i 2-1 mağlup eden Inter ismini yarı finale yazdırdı.

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final Turu'nda bir üst tura çıkan ilk takımlar belli oldu. Tek maç eleme sistemine göre Almanya'da oynanan mücadelelerde son 4 takım arasına ismini yazdıran ekipler Manchester United ile Inter oldu. Inter ile Bayer Leverkusen'in karşı karşıya geldiği müsabakaya İtalyan ekibi gollerle başladı. 15. dakikada Barella gol perdesini aralarken, 21'de ise Lukaku skoru 2-0 yapan golü kaydetti. Bu golden 3 dakika sonra Bayer Leverkusen, farkı 1'e indirdi. Alman temsilcisi, 24. dakikada Havertz'in kaydettiği gol ile mücadeleyi 2-1'e getirdi. Maç bu sonuçla tamamlanırken, Inter ismini yarı finale yazdırmış oldu. Inter, yarı finalde Shaktar Donetsk - Basel maçının kazananı ile karşı karşıya gelecek.

MANCHESTER UZATMALARDA TURLADI

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselen bir diğer takım da Manchester United oldu. İngiliz temsilcisi, Almanya'nın Köln kentinde karşılaştığı Danimarka ekibi Kopenhag'ı uzatmalarda 1-0 mağlup etti. Mücadeleye baskılı başlayan Manchester United'da Greenword, meşin yuvarlağı 45+1. dakikada filelere gönderdi. VAR'da incelenen gol pozisyonu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. İkinci yarıda da baskılı oyununu sürdüren İngiliz ekibinin 3 topu direkten döndü. Normal süresi 0-0 beraberlikle tamamlanan karşılaşma uzatmalara gitti. Uzatmaların ilk bölümünde Manchester United penaltı kazandı. Penaltı için topun başına geçen Bruno Fernandes meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Bu bölümde başka gol olmazken karşılaşma 1-0 sonuçlandı ve Manchester United da yarı finale yükselen ikinci takım olmuş oldu. Mancehster ekibi yarı finalde Wolverhampton - Sevilla eşleşmesinin galibi ile mücadele edecek.

(İHA)

Kaynak: İHA

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