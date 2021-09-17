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UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçları tamamlandı

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UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçları tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftası bu akşam oynanan maçlarla tamamlandı.

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftası bu akşam oynanan maçlarla tamamlandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçları bu akşam oynanan maçlarla sona erdi. Temsilcilerimizden Galatasaray, Lazio'yu 1-0 yenerek grupta liderliğe yükselirken, Fenerbahçe ise son dakikalarda kaçırdığı penaltıyla sahadan beraberlikle ayrıldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Rangers (İskoçya) - Olympique Lyon (Fransa): 0-2

Brondby (Danimarka) - Sparta Prag (Çekya): 0-0

B Grubu

PSV (Hollanda) - Real Sociedad (İspanya): 2-2

Monaco (Fransa) - Sturm Graz (Avusturya): 1-0

C Grubu

Leicester City (İngiltere) - Napoli (İtalya): 2-2

D Grubu

Olimpiakos (Yunanistan) - Antwerp (Belçika): 2-1

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Fenerbahçe: 1-1

E Grubu

Lokomotiv Moskova (Rusya) - Olympique Marsilya (Fransa): 1-1

Galatasaray - Lazio (İtalya): 1-0

F Grubu

Kızılyıldız (Sırbistan) - Braga (Portekiz): 2-1

Midtjylland (Danimarka) - Ludogorets ( Bulgaristan ): 1-1

G Grubu

Real Betis (İspanya) - Celtic (İskoçya): 4-3

Bayer Leverkusen (Almanya) - Ferencvaros ( Macaristan ): 2-1

H Grubu

Rapid Wien (Avusturya) - Genk (Belçika): 0-1

Dinamo Zagreb ( Hırvatistan ) - West Ham United (İngiltere): 0-2 - İSTANBUL

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında konuk olduğu Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında konuk olduğu Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla 1-1 berabere kaldı.

 Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk hafta maçında ağırladığı İtalya temsilcisi Lazio'yu 1-0 yendi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk hafta maçında ağırladığı İtalya temsilcisi Lazio'yu 1-0 yendi.

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Haber: UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçları tamamlandı - Haberler Spor
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