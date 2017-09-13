UEFA Avrupa Ligi'nde Heyecan Başlıyor

Avrupa Ligi gruplarında 2017-2018 sezonunun ilk haftasında yarın 24 maç oynanacak Medipol Başakşehir, Bulgaristan'ın Ludogorets takımını ile Atiker Konyaspor ise, ilk hafta maçında Fransa'nın Olympique Marsilya ekibi ile karşılaşacak.