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UEFA Avrupa Ligi'nde Heyecan Başlıyor

Avrupa Ligi gruplarında 2017-2018 sezonunun ilk haftasında yarın 24 maç oynanacak Medipol Başakşehir, Bulgaristan'ın Ludogorets takımını ile Atiker Konyaspor ise, ilk hafta maçında Fransa'nın Olympique Marsilya ekibi ile karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde Heyecan Başlıyor

Avrupa Ligi gruplarında 2017-2018 sezonunun ilk haftasında yarın 24 maç oynanacak Medipol Başakşehir, Bulgaristan'ın Ludogorets takımını ile Atiker Konyaspor ise, ilk hafta maçında Fransa'nın Olympique Marsilya ekibi ile karşılaşacak.

Kaynak: Dunya.com