UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu Burak Yılmaz
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UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu Burak Yılmaz

04.12.2020 17:47 | Son Güncelleme: 04.12.2020 17:51
UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu Burak Yılmaz

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. haftanın en iyi oyuncusu, Fransa'nın Lille ekibinde forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. haftanın en iyi oyuncusu, Fransa'nın Lille ekibinde forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz oldu.

UEFA'nın internet sitesinde yapılan oylamada, Burak Yılmaz ile birlikte Mian'dan Jens Petter Hauge, Malmö'den Magnus Wolff Eikrem ve Braga'dan Galeno yer aldı.

Lille'in Sparta Prag'ı 2-1 yendiği maçta 4 dakikada 2 gol atarak takımına galibiyeti ve turu getiren Burak, oylamada rakiplerini geride bırakarak haftanın oyuncusu seçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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