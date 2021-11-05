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UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın golü Fenerbahçeli Berisha'dan

AA / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor
UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın golü Fenerbahçeli Berisha'dan

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. haftanın golü, Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Mergim Berisha'nın golü seçildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. haftanın golü, Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Mergim Berisha'nın golü seçildi.

UEFA Avrupa Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Berisha; Said Benrahma (West Ham United), Myrto Uzuni (Ferencvaros) ve Sofiane Feghouli'nin (Galatasaray) önünde ilk sırayı aldı.

Berisha, Fenerbahçe'nin deplasmanda Royal Antwerp'i 3-0 yendiği D Grubu maçının 29. dakikasında sağdan arka direğe doğru atılan pasta topu, gelişine vole vuruşla filelere göndermişti.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Haberleri
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 Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

 Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. haftasında deplasmanda Belçika ekibi Royal Antwerp'i 3-0 yendi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. haftasında deplasmanda Belçika ekibi Royal Antwerp'i 3-0 yendi.
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