UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara hangi takımlar kaldı? UEFA'da Türk temsilcimiz olacak mı? Hangi takımlar UEFA'ya gitmeye hak kazandı?

Bugün oynanan UEFA play off eleme maçlarından sonra UEFA'ya katılacak takımlar da belli oldu. Birçok sürprizin yaşandığı play off maçları gecesinde Milan az kalsın eleniyordu. Temsilcimiz Galatasaray ise maalesef 2-1 yenildi ve turnuvaya veda etti. Şimdi UEFA Avrupa Ligi gruplara kalan takımlara göz atalım.