UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara hangi takımlar kaldı? UEFA'da Türk temsilcimiz olacak mı? Hangi takımlar UEFA'ya gitmeye hak kazandı?
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UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara hangi takımlar kaldı? UEFA'da Türk temsilcimiz olacak mı? Hangi takımlar UEFA'ya gitmeye hak kazandı?

02.10.2020 02:18 | Son Güncelleme: 02.10.2020 02:22
UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara hangi takımlar kaldı? UEFA'da Türk temsilcimiz olacak mı? Hangi takımlar UEFA'ya gitmeye hak kazandı?

Bugün oynanan UEFA play off eleme maçlarından sonra UEFA'ya katılacak takımlar da belli oldu. Birçok sürprizin yaşandığı play off maçları gecesinde Milan az kalsın eleniyordu. Temsilcimiz Galatasaray ise maalesef 2-1 yenildi ve turnuvaya veda etti. Şimdi UEFA Avrupa Ligi gruplara kalan takımlara göz atalım.

1 Ekim Perşembe 2020 gecesinde UEFA Avrupa Ligi play off maçları tamamlanmış oldu. Şampiyonlar ligi dün yapılmıştı. Bugün ise UEFA yapıldı ve böylece 1 ve 2 numaralı turnuvalar için gruplara kalacak takımlar belli oldu. Peki UEFA Avrupa Ligi gruplara hangi takımlar kaldı? Milan kaç kaç yendi? Galatasaray elendi mi?

2020-2021 UEFA AVRUPA LİGİ GRUPLARA KALAN TAKIMLAR

Milan (İtalya)

LASK (Avusturya)

Cluj (Romanya)

Kızılyıldız (Sırbistan)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

Slovan Liberec (Çekya)

Granada (İspanya)

Lech (Polonya)

PSV Eindhoven (Hollanda)

Hapoel Beer-Sheva (İsrail)

Karabağ (Azerbaycan)

Celtic (İskoçya)

Ludogorets (Bulgaristan)

Standard Liege (Belçika)

Rijeka (Hırvatistan)

Dundalk (İrlanda)

Young Boys (İsviçre)

CSKA Sofya (Bulgaristan)

Rangers (İskoçya)

AEK (Yunanistan)

Tottenham (İngiltere)

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

UEFA Avrupa Ligi grupları için kura çekimi bugün saat 14:00 'da yapılacaktır. Bu kura çekiminin ardından takımlar hangi grupta yer alacak o belli olacaktır.

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