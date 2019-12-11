UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları tamamlanıyor

11.12.2019 11:41 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:41

Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor'un da yer aldığı UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları yarın oynanacak maçlarla tamamlanacak. Son maçlar öncesinde Beşiktaş ve Trabzonspor'un gruptan çıkma şansı bulunmazken Başakşehir ise gruptan çıkabilmek için Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile deplasmanda çok kritik bir müsabakaya çıkacak.

BAŞAKŞEHİR KRİTİK MAÇTA MONCHENGLADBACH KARŞISINDA

Kaynak: DHA