UEFA Avrupa Ligi'nde Grup Maçları Heyecanı Yarın Başlıyor

Medipol Başakşehir, C Grubu'ndaki ilk maçında, Bulgaristan'ın Ludogorets takımını saat 20.00'de ağırlayacak



Atiker Konyaspor ise I Grubu ilk hafta maçında saat 22.05'te Fransa'nın Olympique Marsilya ekibi ile deplasmanda karşılaşacak



UEFA Avrupa Ligi'nde 2017-2018 sezonu grup maçları heyecanı yarın oynanacak 24 maç karşılaşmayla başlayacak.



C Grubu'nda yer alan temsilcimiz Medipol Başakşehir, saat 20.00'de başlayacak maçta Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'i konuk edecek. Bir diğer temsilcimiz Atiker Konyaspor ise I Grubu maçında saat 22.05'te Fransa'nın Olympique Marsilya ekibi ile deplasmanda karşılaşacak.



UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı şöyle;



20.00 Kopenhag (Danimarka) - Lokomotiv Moskova (Rusya)



20.00 Zlin (Çekya) - Sheriff (Moldova)



20.00 Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Olympique Lyon (Fransa)



20.00 Atalanta (İtalya) - Everton (İngiltere)



20.00 Rijeka (Hırvatistan) - AEK (Yunanistan)



20.00 Austria Wien (Avusturya) - Milan (İtalya)



20.00 Medipol Başakşehir - Ludogorets (Bulgaristan)



20.00 Hoffenheim (Almanya) - Braga (Portekiz)



20.00 Young Boys (İsviçre) - Partizan (Sırbistan)



20.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Skenderbeu (Arnavutluk)



20.00 Slavia Prag (Çekya) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)



20.00 Villarreal (İspanya) - Astana (Kazakistan)



22.05 Real Sociedad (İspanya) - Rosenborg (Norveç)



22.05 Vardar (Makedonya) - Zenit (Rusya)



22.05 Vitesse (Hollanda) - Lazio (İtalya)



22.05 Zulte Waregem (Belçika) - Nice (Fransa)



22.05 Hertha Berlin (Almanya) - Athletic Bilbao (İspanya)



22.05 Zorya (Ukrayna) - Östersunds (İsveç)



22.05 Vitoria (Portekiz) - Salzburg (Avusturya)



22.05 Olympique Marsilya (Fransa) - Atiker Konyaspor



22.05 Arsenal (İngiltere) - Köln (Almanya)



22.05 Kızılyıldız (Sırbistan) - BATE (Belarus)



22.05 FCSB (Romanya) - Viktoria Plzen (Çekya)



22.05 Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Lugano (İsviçre)



İSTANBUL / DHA