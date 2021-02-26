UEFA Avrupa Ligi'nde dev eşleşme
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UEFA Avrupa Ligi'nde dev eşleşme

26.02.2021 15:28 | Son Güncelleme: 26.02.2021 15:33
UEFA Avrupa Ligi'nde dev eşleşme

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi bugün gerçekleştirildi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi bugün gerçekleştirildi. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, Premier Lig ekibi Manchester United ile eşleşti.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki eşleşmeler İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekiminde belli oldu. Son 16 turunda ilk maçlar 11 Mart, rövanş karşılaşmaları ise 18 Mart'ta oynanacak.

Eşleşmeler şu şekilde:

Manchester United - MilanAjax - Young BoysDinamo Kiev - VillarrealRoma - Shakhtar DonetskOlympiakos - ArsenalDinamo Zagreb - Totthenham HotspurSlavia Prag - Rangers

Granada - Molde


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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