UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi
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UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi

19.03.2021 15:25 | Son Güncelleme: 19.03.2021 15:39
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ve olası yarı final eşleşmeleri belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ve olası yarı final eşleşmeleri belli oldu.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen törende kura çekimini bir dönem Medipol Başakşehir'de de forma giyen Fransız oyuncu Gael Clichy yaptı. Kura çekimi sonucu eşleşmeler şu şekilde oluştu:

ÇEYREK FİNALGranada (İspanya)-Manchester United (İngiltere)Arsenal (İngiltere)-Slavia Prag (Çekya)Ajax (Hollanda)-Roma (İtalya)Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Villarreal (İspanya)YARI FİNALGranada-Manchester United/ Ajax -RomaDinamo Zagreb-Villarreal/ Arsenal-Slavia Prag

Avrupa Lig'nde çeyrek final ilk maçları 8 Nisan, rövanşları 15 Nisan'da yapılacak. Yarı finalde ise ilk karşılaşmalar 29 Nisan, rövanşları 6 Mayıs'ta oynanacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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