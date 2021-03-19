UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
19.03.2021 15:26 | Son Güncelleme: 19.03.2021 15:33
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ve yarı final kuraları çekildi.
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ve yarı final kuraları çekildi. Çeyrek final maçları 8 ve 15 Nisan'da oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. 8-15 Nisan'da oynanacak olan Avrupa Ligi'nde eşleşmeler şu şekilde:
Arsenal - Slavia Prag
Dinamo Zagreb - Villarreal
Granada - Manchester United
Ajax - Roma
Final 26 Mayıs'ta
UEFA Avrupa Ligi finali ise 26 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk şehrindeki PGE Arena Gdansk'ta olacak. Kupayı kazanan takım gelecek sezon Süper Kupa karşılaşmasını da oynayacak.
-İHA-
Kaynak: İhlas Haber Ajansı