UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
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UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

19.03.2021 15:26 | Son Güncelleme: 19.03.2021 15:33
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ve yarı final kuraları çekildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ve yarı final kuraları çekildi. Çeyrek final maçları 8 ve 15 Nisan'da oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. 8-15 Nisan'da oynanacak olan Avrupa Ligi'nde eşleşmeler şu şekilde:

Arsenal - Slavia Prag

Dinamo Zagreb - Villarreal

Granada - Manchester United

Ajax - Roma

Final 26 Mayıs'ta

UEFA Avrupa Ligi finali ise 26 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk şehrindeki PGE Arena Gdansk'ta olacak. Kupayı kazanan takım gelecek sezon Süper Kupa karşılaşmasını da oynayacak.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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