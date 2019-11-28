UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ilk puanlarını aldı, Başakşehir ve Trabzonspor sahasında yenildi

28.11.2019 23:26 | Son Güncelleme: 28.11.2019 23:26

UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında 5. hafta sona erdi. Türkiye'yi temsil eden takımlardan sadece Beşiktaş sahadan galip ayrılırken, Başakşehir ve Trabzonspor kendi sahalarında yenilgiden kurtulamadı.



K Grubu 5. hafta maçında Beşiktaş kendi sahasında Slovan Bratislava'yı maçın uzatma dakikalarında Ljajiç'in penaltı golüyle 2-1 yendi ve grupta ilk kez puanla tanıştı. Euronews.com'da Görüntüle