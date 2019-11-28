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UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ilk puanlarını aldı, Başakşehir ve Trabzonspor sahasında yenildi

28.11.2019 23:26 | Son Güncelleme: 28.11.2019 23:26
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ilk puanlarını aldı, Başakşehir ve Trabzonspor sahasında yenildi

UEFA Ligi grup maçlarında 5. hafta sona erdi. Türkiye'yi temsil eden takımlardan sadece sahadan galip ayrılırken, ve Trabzonspor kendi sahalarında yenilgiden kurtulamadı.


K Grubu 5. hafta maçında Beşiktaş kendi sahasında Slovan Bratislava'yı maçın uzatma dakikalarında Ljajiç'in penaltı golüyle 2-1 yendi ve grupta ilk kez puanla tanıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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