UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta başlıyor
UEFA Avrupa Ligi gruplarında 4. hafta karşılaşmaları yarın başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi gruplarında 4. hafta karşılaşmaları yarın başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, perşembe günü 16 karşılaşma yapılacak.
İki puanla D Grubu'nun 3. sırasında bulunan Fenerbahçe, yarın 23: 00'de grupta son sırada bulunan Belçika'nın Antwerp takımına konuk olacak.
Topladığı 7 puanla E Grubu'nun zirvesinde yer alan Galatasaray ise 20: 45'de İstanbul'da grupta son sırada bulunan Rus ekibi Lokomotiv Moskova'yı konuk edecek.
Dördüncü hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
20.45 Galatasaray - Lokomotiv Moskova (Rusya)
20.45 Brondby (Danimarka) - Rangers (İskoçya)
20.45 Olimpik Lyon (Fransa) - Sparta Prag (Çekya)
20.45 Real Sociedad (İspanya) - Sturm Graz (Avusturya)
20.45 Monaco (Fransa) - PSV (Hollanda)
20.45 Legia Varşova (Polonya) - Napoli (İtalya)
20.45 Olympiakos (Yunanistan) - Eintracht Frankfurt (Almanya)
20.45 Genk (Belçika) - West Ham United (İngiltere)
23.00 Leicester City (İngiltere) - Spartak Moskova (Rusya)
23.00 Antwerp (Belçika) - Fenerbahçe
23.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - Lazio (İtalya)
23.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Midtjylland (Danimarka)
23.00 Braga (Portekiz) - Ludogorets (Bulgaristan)
23.00 Ferencvaros (Macaristan) - Celtic (İskoçya)
23.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Real Betis (İspanya)
23.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Rapid Wien (Avusturya)