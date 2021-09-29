UEFA Avrupa Ligi'nde 2. maçlar oynanacak

UEFA Avrupa Ligi gruplarında 2. hafta maçları yarın oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 8 grupta 16 karşılaşma yapılacak.

D Grubu'ndaki ilk mücadelesinden bir puanla ayrılan Fenerbahçe, 19.45'te Yunaninstan'ın Olympiakos takımını ağırlayacak.

E Grubu'na galibiyetle başlayan Galatasaray ise TSİ 22.00'de milli futbolcu Cengiz Ünder'in de forma giydiği Fransız ekibi Olimpik Marsilya'ya konuk olacak.

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

19.45 Olimpik Lyon (Fransa) - Brondby (Danimarka)

19.45 Sparta Prag (Çekya) - Rangers (İskoçya)

19.45 Real Sociedad (İspanya) - Monaco (Fransa)

19.45 Sturm Graz (Avusturya) - PSV (Hollanda)

19.45 Legia Varşova (Polonya) - Leicester City (İngiltere)

19.45 Napoli (İtalya) - Spartak Moskova (Rusya)

19.45 Fenerbahçe - Olympiakos (Yunanistan)

19.45 Antwerp (Belçika) - Eintracht Frankfurt (Almanya)

22.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - Galatasaray

22.00 Lazio (İtalya) - Lokomotiv Moskova (Rusya)

22.00 Braga (Portekiz)- Midtjylland (Danimarka)

22.00 Ludogorets (Bulgaristan) - Kızılyıldız (Sırbistan)

22.00 Ferencvaros (Macaristan) - Real Betis (İspanya)

22.00 Celtic (İskoçya) - Bayer Leverkusen (Almanya)

22.00 Genk (Belçika) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

22.00 West Ham United (İngiltere) - Rapid Wien (Avusturya)